El desesperante relato de Dybala sobre que se siente tener coronavirus

Paulo Dybala se recupera de COVID-19 junto a su novia Oriana en Turín, Italia. Paulo recibió la fea noticia el sábado y al mismo tiempo decidió informarla en sus redes sociales para llevar tranquilidad. Este jueves el delantero de la Juventus dio una entrevista a un programa de televisión italiano donde habló sobre como se siente estar infectado con el virus que por el momento pone prácticamente al mundo en cuarentena. Además para cortar con el difícil momento cerró la entrevista mostrando la colección de camisetas que tiene.

Dybala relató que los síntomas que sentía al principio era mucho cansancio, "empezaba a entrenar y a los cinco minutos estaba muy cansado", sostuvo. A raíz de esa situación fue que se realizó el análisis junto a su novia y días más tarde llegó la dura noticia. En otra parte, la Joya dijo, "al principio sentía que no podía respirar, pero ahora estoy mucho mejor". Pese a dar positivo tanto Paulo como su novia Oriana no tuvieron que ser hospitalizados ya que el cuadro no era grave. Por otra parte contó que el tratamiento por el momento es tomar vitaminas solamente, ya que no existe ningún tipo de medicamento o vacuna para curar esta patología.

Paulo es el tercer jugador de Juventus con coronavirus, los otros dos son los defensores Daniele Rugani y Blaise Matuidi, quienes también se encuentran en proceso de recuperación en sus casas. Por ahora la figura más destacada del equipo italiano, Cristiano Ronaldo, se encuentra en Portugal de cuarentena sin tener ningún síntoma que encienda alguna alarma con respecto al virus. Por otra parte el otro argentino que juega junto a Dybala, Gonzalo Higuain, viajó a la Argentina a ver a su madre que pasa por un delicado estado de salud, tras realizarse el análisis que como resultado le dio negativo.

Con respecto a la familia de Dybala todavía genera polémica porque días antes de que se conociera que Paulo estaba infectado de COVID-19, su madre y hermanos llegaron a la Argentina y no estaban cumpliendo con la cuarentena tras el viaje. Es más este jueves uno de los hermanos de Paulo fue aprehendido por la Policía de Córdoba por incumplimiento de la cuarentena obligatoria. Por su parte los padres de Oriana Sabatini lógicamente siguen desde el país la recuperación de su hija, la cual todos los días mantienen contacto según dijo su madre Catherine Fulop.