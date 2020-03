Triste imagen: mirá los estadios de fútbol argentino en cuarentena

El coronavirus no solo obligó a los habitantes de gran parte del mundo a meterse en sus casas, sino que lógicamente también llevó a que todas las actividades tuvieran que parar. El fútbol es una de esas actividades recreativas de las que por el momento no podemos disfrutar. Es que las ligas más importantes, y las no tanto, del mundo se encuentran todas suspendidas y todo indica que hasta después de junio seguirá así. Ante esta situación los estadios quedaron abandonados y solamente la gente de mantenimiento de los distintos clubes son los únicos que pueden entrar a realizar sus tareas.

Noticias Relacionadas El jugador de River que tuvo un gesto solidario en plena cuarentena

Noticias Relacionadas El emotivo mensaje de Maradona a Gatti en su peor momento por el coronavirus

Genera impresión ver desde el cielo los estadios más representativos del país totalmente cerrados y más sabiendo que todavía no hay fecha para volver a ver esas canchas con las tribunas llenas, viendo a los jugadores más importantes del país. En las imágenes también se percibe los al rededores de los estadios totalmente vacíos producto de la cuarentena obligatoria que se está cumpliendo en el país. Muchos clubes en estos días están aprovechando de comenzar con el sembrado del pasto para el invierno, es por eso que muchos de los campos se ven con algunos sectores amarillos.

Mientras tanto a nivel dirigencial, se debate como se hará para poder seguir pagando los sueldos a los jugadores si continúa la cuarentena. Algunos equipos ya plantean topes salariales como algunos equipos europeos han comenzado a imponer en sus planteles. Otra duda a resolver que pasará con los jugadores que vayan finalizando sus contratos y los clubes no le renueven. El mercado de pases está prácticamente parado por esta situación, y el club no tiene la obligación de seguir pagandole. Por ultimo, al menos este mes, los equipos recibirán el pago por derecho de televisación, pero también con el temor que ese ingreso se detenga por la falta de partidos.