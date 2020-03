Defensa y Justicia no aguató y terminó perdiendo en el debut

Defensa y Justicia no tuvo un debut soñado, pero eso no les quitó la alegría de haber jugado por primera vez la Copa Libertadores. El equipo de Florencio Varela comenzó el torneo continental en su estadio recibiendo a Santos de Brasil, tres veces ganador del torneo, dos de ellos comandados por Pelé. Si bien los de Crespo comenzaron ganando el partido en la segunda etapa no pudo aguantar la diferencia y el equipo brasilero se terminó quedando con la victoria. El Halcón además comparte el grupo con Olimpia de Paraguay y Delfin de Ecuador.

El pirmer tiempo fue todo de Defensa y Justicia, jugó al golpe por golpe con Santos, es más el equipo de Crespo tuvo las dos chances más claras de la primera etapa. La primera un remate de Nery Cardozo que pegó en el palo, en la espalda del arquero del brasilero y terminó saliendo por sobre el travesaño. La segunda fue a los 45 minutos cuando el defensor Juan Rodriguez entró solo por el medio del área tras un tiro de esquina, y de cabeza marcó el 1-0 parcial con el que se irían al descanso. En la segunda etapa los primeros 15 minutos fueron para los locales que tuvieron la posibilidad de estirar la diferencia pero no pudieron. Con el paso de los minutos Santos fue ganando terrreno y a los 26 minutos Jobson marcaría el empate, también de cabeza anticipandose a la defensa del Halcón. Cuando terminaba el partido, a los 40 minutos para ser más precisos, un error en la defensa del equipo de Crespo terminó en gol de Kaio Jorge para el 2-1 final.

Para destacar, en el equipo de Defensa y Justicia jugó como titular el sanjuanino Ruben Botta, que terminó el partido amonestado y fue reemplazado sobre el final del encuentro. La primera fecha del grupo G, se completará este miércoles en Ecuador cuando Delfín, equipo local reciba a Olimpia de Paraguay. En tanto que la próxima fecha para Defensa y Justicia será el miércoles 11 de marzo en Paraguay visitando a Olimpia.