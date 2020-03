El Boca de Russo debuta en la Copa Libertadores

Boca Juniors enfrenta esta noche a las 21.30 a Caracas FC en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, en el debut en la Copa Libertadores 2020. Miguel Ángel Russo aún no confirmó el once inicial y no dio pistas en el entrenamiento de ayer en la capital bolivariana. En Venezuela se espera el debut del peruano Carlos Zambrano, la vuelta al equipo del sanjuanino Emmanuel Mas, quien se encuentra relegado en lo que va del año, y Wanchope desde el comienzo.

Los dirigidos por Miguel intentarán prolongar la supremacía xeneize sobre los equipos venezolanos, a los cuales enfrentó en 12 oportunidades con 10 triunfos y dos empates. Lo curioso es que en ese historial no figura el rival de esta noche, con quien jugará por primera vez.

Caracas llega como invicto (3 victorias y 2 empates) y segundo en el campeonato de su país (a dos puntos de Deportivo Lara)​. En su último juego por el certamen venezolano, el pasado viernes, guardó la mayor parte de sus titulares pensando en el partido de hoy, y empató 1-1 ante Academia Puerto Cabello. Boca, que pasó la fase de grupos en todas sus participaciones desde el 2000, comparte el grupo H junto a DIM (Colombia) y Libertad (Paraguay), quienes se enfrentan entre sí hoy a la misma hora.

Al finalizar el encuentro en Venezuela, Boca vuelve inmediatamente a la Argentina en vuelo chárter, arribará en la tarde del día miércoles y volverá a las prácticas el jueves para preparar el partido del sábado a las 21 en La Bombonera a Gimnasia de La Plata, con posibilidades de conquistar su cuarto campeonato largo sobre los últimos cinco disputados.

Boca Juniors formaría con: Andrada; Jara, Zambrano, Izquierdoz, Mas; Marcone, Capaldo; Villa, Reynoso, Obando; Ábila.

Transmite Fox Sports 2.