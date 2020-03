El fútbol femenino cumplió tres años en San Juan y mirá el deseo que pidieron

Hubo que esperar 97 años para que el fútbol femenino formara parte de la Liga Sanjuanina de Fútbol, es por eso que cada año que pasa se festeja a lo grande. En este 2020, la chicas celebran su tercer año dentro del mundo fútbol de AFA, esperando en breve poder profesionalizar la actividad como ya se comenzó hacer con los equipos que forman parte de la liga de Primera División del fútbol femenino. Pero mientras eso sigue entre los sueños a cumplir, las chicas y dirigentes siguen trabajando para mejorar en cada torneo la organización en busca de la excelencia para sus jugadoras.

Este año el festejo fue desde casa producto que la provincia, al igual que el país, cumplen con la cuarentena obligatoria para evitar el contagio masivo de coronavirus. Pero eso no detuvo a las chicas para que su festejo se hiciera notar. Para eso crearon un video donde además de hacer un repaso de estos tres años con fotos de distintos momentos de alegría vivdos, expresaron el deseo que pidieron para este año. Este deseo no es muy ambicioso pero su es muy importante para que pronto las canchas de fútbol vuelvan a tenerlas como protagonistas. Simplemente lo que pidieron fue que la gente se quede en casa a respetar la cuarentena.

Además del festejo las chicas no se olvidaron del momento que atraviesa el país por eso dedicaron el final para el video. Mientras tanto las chicas al igual que todos los deportistas siguen en sus casas entrenando esperando que vuelva el fútbol, el cual todavía no tiene fecha a ciencia cierta. Lo que también todavía no está definido es que sucederá con las elecciones en la LSF que estaban previstas para el 8 de agosto.