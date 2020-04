Los uruguayos se quisieron sumar dos mundiales y la FIFA les dijo no

Si bien el fútbol uruguayo está en cuarentena por el coronavirus, este lunes estuvo de festejo. Es que la Asociación del Fútbol Uruguayo cumplió 120 años de vida. La "celeste" histórico animador de los mundiales desde el comienzo, se consagró campeón del mundo en la primera Copa Mundo disputada en 1930 y luego en 1950 con el inolvidable Maracanazo, quizás la hazaña deportiva más grande de la historia, Uruguay siempre ostentó dos títulos mundiales. Sin embargo, el sáludo oficial de la FIFA para los uruguayos a través de las redes sociales volvió a poner en el mundo del fútbol una vieja polémica. ¿Son dos o cuatro las estrellas?. Pasa que en su mensaje FIFA puso la siguente frase, "para empezar, se colgó la medalla de oro en las ediciones del Torneo Olímpico de Fútbol de 1924 en París y de 1928 en Ámsterdam, considerados en aquel entonces como campeonatos del mundo".

Noticias Relacionadas El mundo habla del curioso entrenamiento de este juez de línea

Noticias Relacionadas No para: Ahora Caruso salió a pegarle a un ex jugador



A raíz de esto, los medios uruguayos aprovecharon la volada y comenzaron a instalar el tema nuevamente en la opinión pública uruguaya. Ovación, diario deportivo más importante de aquel país, tituló: "FIFA homenajea a la AUF y confirma que tiene cuatro títulos mundiales". Pero no es así, lo real es que en la nota de FIFA, a Uruguay se le reconocen solo dos Copas del Mundo, aunque aquellos títulos olímpicos tuvieron un gran valor. La interpretación de la FIFA es clara, ya que hasta antes de 1930 no había ningún tipo de torneo entre paises, pero eso no quita que los JJ.OO. hayan sido una experiencia similar, pero quedarán solamente como logros dentro del olimpismo. Más allá de la polémica otro hecho que hay que agradecerle al fútbol uruguayo fue la creación de la "Vuelta Olímpica", ya que fueron los primeros en darla tras ganar la medalla de oro en Paris 1924.

En Argentina, la AFA, tuvo la misma discusión, pero con resolución distinta a la FIFA. Pasa que en 2018 la Asociación del Fútbol Argentino reconoció los títulos y copas nacionales ganadas en la época del amateurismo. Muchos de estos torneos se celebraron por empezar sin supervisación de AFA y otros sin que todavía exisitiera como tal la actual casa madre del fútbol. Lo que generó polémica porque se les reconoció títulos a equipos que ya no existen como Alumni. Pero solo son estadísticas que sirven más que nada para lo lindo que tiene el fútbol que es el focklore.