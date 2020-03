Polémica y enojo por el estadio donde estará el trofeo

Este sábado a partir de las 21, River y Boca, saltarán a la cancha a definir quién será el nuevo campeón de la Superliga Argentina. Pero justamente esta vez no será cara a cara, sino que cada equipo jugará en estadios distintos. Boca será local en la Bombonera ante Gimnasia de La Plata, mientras que River visitará a Atlético Tucumán en el estadio José Fierro. Es por eso que la Comisión de la Superliga tuvo que elegir en que estadio estará la copa que se le entregará al campeón. En principio, la lógica indicaba que debía estar en Tucumán porque River es el actual líder, un punto sobre Boca. Pero no, el trofeo finalmente estará en la Bombonera.

Esta decisión lógicamente disparó las especulaciones de que el torneo tendría una definición arreglada, por eso envían el trofeo a la cancha de Boca, para que lógicamente el Xeneize festeje con trofeo en mano. Pero esto no es así, la Superliga explicó que la copa a los campeones se les entrega en su cancha, por eso no la envían a Tucumán. El antecedente inmediato es Racing, último campeón, que se consagró en la cancha de Tigre y recién cuando llegaron a su estadio ahí les entregaron el trofeo para que festejen con sus hinchas. Sin embargo desde el lado de los hinchas Millonarios la explicación no los dejó tan conformes y sostuvieron que es sospechoso en las redes sociales.

Para la gran definición del sábado esta todo listo desde lo organizativo. Por un lado la AFA eligió a Patricio Loustau, para dirigir Atlético Tucumán ante River, y Facundo Tello, será el encargado de llevar adelante Boca contra Gimnasia. Por otra parte la dirigencia del equipo tucumano si bien no dispuso un lugar para los hinchas "neutrales", abrieron la venta de entradas a los no socios, y el presidente sostuvo que, "no le preguntaremos de que equipo son a los que saquen los tickets, lo que sí no vayan con la camiseta de River". Esto también generó enojo en los hinchas tucumanos que este jueves colgaron una pancarta con una amenaza en la puerta del estadio de Atlético que decía, "el día que matemos a un dirigente nos van a respetar".