¿Qué preparó Boca para homenajear a Maradona esta noche en la Bombonera?

“Oh, oh, oh, oh, hay que alentar a Maradó”, sonó en el último partido de Boca como local ante Godoy Cruz. Fue un anticipo del cálido recibimiento que tendrá Diego Armando Maradona esta noche cuando visite por primera vez la Bombonera como entrenador de un equipo visitante. El Xeneize pondrá en cancha sus chances de ser campeón ante el Lobo pero antes se jugará un breve duelo que tendrá como protagoninsta al Diez.

Al Pelusa no le había tocado dirigir ni a Mandiyú de Corrientes ni a Racing (se ausentó con aviso) en el Alberto J. Armando y en esta ocasión será juez de un campeonato que el elenco de Miguel Ángel Russo debate nada menos que contra River.

La enemistad de Maradona con Riquelme (desde su renuncia a la Selección), Jorge Amor Ameal (lo calificó el peor presidente de la historia del club) y Mario Pergolini se hizo aún más evidente en los últimos meses. El fuego creció justo antes de las elecciones en el Xeneize, donde Ameal compitió con Christian Gribaudo, candidato impulsado por un Daniel Angelici cercano a Maradona. Hubo un tiroteo cruzado que derivó en guerra declarada.

Y los agasajos que todos los equipos le hacen a Diego en cada estadio (con excepción de Rosario Central por su identificación con Newell's) montó un escenario morboso que se suma a la ansiedad por el deseo de campeonar. Que habrá homenaje y que no. Que le darán una plaqueta o que pasará inadvertido. Que Maradona aceptará o que ignorará a todos.

En los últimos días la directiva boquense tomó la decisión de hacerle un reconocimiento que se sumará al aplauso generalizado desde los cuatro costados por parte de todos los fanáticos. Mario Pergolini fue quien encabezó y trabajó en cada una de las acciones.

Cuando Maradona recorra el túnel que conecta el vestuario visitante con el campo de juego de la Bombonera lo estará esperando una plaqueta y una camiseta especial que será entregada por ex compañeros que integraron el plantel campeón del Metropolitano 81. En principio Miguel Ángel Brindisi (también lo cobijó en cancha de Huracán hace poco más de un mes) y Hugo Perotti fueron los apuntados. Hasta ahora se aguardaban por alguna otra confirmación, mientras que Carlos Tevez, capitán y de estrecha relación con Diego, también formaría parte del homenaje. Habrá una alfombra gigante en la mitad de la cancha con la leyenda "Bienvenido Diego", además se formará un pasillo con algunos ex jugadores del "Boca campeon del '81", parte de las integrantes del fútbol femenino ya que por razones que no se dieron a conocer desde la entidad de la Ribera ni las protagonistas.

En la zona de palcos también será saludado por sus hijas Dalma, Gianinna, su nieto Benjamín y su ex representante Guillermo Coppola.

El Patrón Bermúdez, mano derecha de Riquelme en el Consejo del Fútbol, adelantó que le extenderán los brazos y las diferencias quedarán de la puerta para afuera: "Tenemos el deseo de que tenga el mejor reconocimiento posible. No lo queremos desconocer, no lo podríamos desconocer. Juan (Riquelme) y yo tuvimos la oportunidad de compartir comocompañeros en 1997. Sabemos, entendemos, reconocemos y recordamos. Nadie me va quitar la imagen del Diego que tuve cerca"

"Ojalá pueda recibir todo el calor humano del pueblo de Boca. A nadie en Boca le interesa que Diego pase un mal momento. No encuentro en ningún rincón del club malestar respecto a entregarle un reconocimiento a Maradona”, agrego el ex defensor multicampeón con la camiseta Xeneize.

Después de la ovación para el Diez, seguramente vendrá otra para Juan Román Riquelme, quien presenciará el cotejo en su palco como en cada presentación de Boca de local desde que asumió como vicepresidente segundo. Se dice que en este partido lo acompañara Claudio Paul Caniggia, otro ex jugador Xeneize de estrecha relación con "el Diego". Mientras tanto Facundo Tello, árbitro designado para el match, velará porque el recibimiento no tenga demoras teniendo en cuenta de que Atlético Tucumán-River deberá arrancar al unísono. En el momento en que suene el silbato se acabará la camaradería: ni al Boca de Russo le importará la lucha por el descenso de Gimnasia ni el Lobo de Maradona tendrá remordimiento por arruinarle la fiesta al Xeneize.