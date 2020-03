A las apuradas: recién mañana darán a conocer los grupos

En la AFA todo puede suceder y por eso este tipo de noticias ya no sorprenden. Es que una vez más la desorganización quedó al descubierto en el Torneo Regional Federal. Primero fue al momento de planificar la temporada, donde en principio iba a tener un cierto cupo de equipos, todos obtenidos por mérito deportivo, pero se terminó abriendo la posibilidad de invitar a equipos como fue el caso de Trinidad en San Juan. Segundo eso llevó a que haya un retraso en la primera elaboración de grupos y lógicamente de calendario, que hicieron poner en duda el inicio del torneo en la fecha prevista, pero que finalmente se terminó ratificando.

Noticias Relacionadas Reviví los goles con que el Lechuzo consiguió su pasaje a la segunda fase

Noticias Relacionadas Reviví los goles de la victoria de Trinidad sobre Alianza

Pasada la primera ronda y con 95 de 98 equipos clasificados, evidentemente no aprendieron la lección. Porque este lunes estaba previsto que en la tarde se diera a conocer los nuevos grupos de la segunda fase y obviamente el calendario de partidos, pero finalmente no fue así. Es que el trabajo fue más del esperado y eso obligó a tener que posponer hasta este martes la elaboración de grupos y calendarios. En el caso los equipos clasificados a la siguiente fase son cuatro de San Luis, cuatro de Mendoza y cuatro de nuestra provincia. Todo indica que si primara la lógica, en AFA muchas veces no, los grupos serían con los equipos de cada provincia, ya que se tomará en cuenta la posición geográfica de cada equipo para evitar un gasto mayor.

Si bien todo indica que uno de los grupos de Cuyo sería, Alianza, Trinidad, Defensores de Boca y Peñaflor. El apuro que tienen dirigentes y cuerpos técnicos es saber contra quien debutan y en que condición. Recién esto se sabrá en las primeras horas de la tarde del martes si no es que antes haya una nueva postergación. Por lo pronto los equipos sanjuaninos siguen preparandose para lo que se venga, porque el objetivo es ascender.