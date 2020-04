Jugador denunció que compañeros se hacían los lesionados para no jugar

El ex defensor de Independiente Hernan Fredes dio una entrevista vía Instagram para el programa partidario "De la cuna al Infierno". En la entrevista le preguntaron al defensor como fue vivir la peor etapa del club de Avellaneda que fue cuando tuvo que jugar una temporada en la B Nacional, tras el descenso en 2013. Fredes contó lo duro del momento y como se vivía en el grupo. En ese momento apareció en escena un compañero de aquel equipo, Facundo Parra, que desde su cuenta y a través de los comentarios aportaba a la charla.

Noticias Relacionadas El Globo volvió al triunfo y el Rojo sigue en caída libre

Noticias Relacionadas Boca empató con Independiente y se aleja del puntero

"La presión de volver a Primera fue terrible. El primer semestre fue relativamente bueno, el segundo tuvimos un bache, nos pasaron los equipos y empezó lo complicado. Hubo jugadores que se hacían los lesionados para no jugar. No jugaban a muerte", comenzó respondiendo Fredes. Fue ahí cuando Parra lanzó el primer comentario, "el p... de Zapata", escribió el enganche en referencia a Victor Zapata que formaba parte del plantel. Pero eso no terminó ahí, porque Fredes mientras seguía relatando el momento, Parra volvió a tirar otro nombre, pero esta vez a través de una acción. Parra escribió, "el que te embarga las copas", en referencia al delantero de Independiente Luciano Leguizamon, quien volvió al Rojo para jugar en la B y cuando se fue no le pagaron e impuso un embargo al club.

Luego de hablar del tema Fredes continuó con otra situación que lo alejó definitivamente del club que fue su relación con el presidente de ese momento, Javier Cantero. "Él no sabía dónde estaba parado, es una opinión personal. Yo era muy chico, pero él se pensó que manejar un club como Independiente era como una empresa y nada que ver. No estaba preparado para ser presidente. No lo juzgo como persona, pero él no sabía cómo encarar el problema. Era una situación muy complicada. Arrancó tratando de darnos la prioridad, pero se dio cuenta que era muy complicado. Prometió cosas que no cumplió", sostuvo.

Una vez terminada la entrevista sin dudas que todo el mundo se quedó con lo que dijo Facundo Parra y las declaraciones de Fredes. En el programa de radios de Mariano Closs, Parra salió a explicar y pedir disculpas. El ex Chacarita sostuvo que lo hizo como chiste porque en su momento tenía gran relación con ellos y le pareció gracioso hacerlo. "No se si tienen todavía mi número porque ni Zapata ni Leguizamon me llamaron. Si no lo tienen por acá pido disculpas si los ofendí", cerro la entrevista Parra.