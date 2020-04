Ardente contó que será de su futuro

Esta semana Luis Ardente fue noticia por una supuesta respuesta de él sobre su futuro en San Martín. Todo comenzó en una entrevista vía Instagram con un programa partidario de Tigre. En esa entrevista le preguntaron a Luis, sobre cual sería su "deseo" de cara al final a su carrera, Ardente respondió que le gustaría volver al Matador, equipo donde nació futbolísticamente. Esa respuesta en la provincia fue "mal interpretada" y comenzaron a sonar rumores sobre su posible salida.

En entrevista con Banda Ancha, Ardente se encargó de aclarar todo. "Lo que dije fue algo que me gustaría que pase, soy hincha de Tigre y lo quiero tanto como a San Martín y me gustaría retirarme allá o acá". Sobre como se tomó su declaración en la provincia Luis dijo que, "entiendo como es aveces el periodismo que necesita agrandar o vender, sobretodo en tiempos que pocas cosas pasan", y agregó, "pero yo se como me manejo". En otra parte de la entrevista sostuvo, "llevo nueve años viviendo en la provincia y cuando deje el fútbol quedarnos acá es la idea". Ardente llegó en 2011 y han sido años intachables, más allá de como jugador, donde supo convertirse en ídolo del equipo de Concepción

Aclarado el tema, Ardente ahora piensa en la vuelta del fútbol. "Entreno lo que puedo en casa", dijo sobre la cuarentena que está llevando a cabo en su casa junto a su familia. Contó también que, "hacemos sesiones de grupos de ocho jugadores con el profe para entrenar". En la incertidumbre que plantea el fútbol de cuando volverá, en hincha de San Martín tiene una preocupación menos, y que en el arco seguirá Ardente.