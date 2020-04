Ardente habló sobre la polémica frase de Tevez

El arquero de San Martín habló de todo en Banda Ancha, no se guardó nada y fiel a su trasnparencia no tuvo pelos en la lengua para referirse a la polémica que generó Carlos Tevez, sobre los sueldos a los jugadores. El 10 de Boca dijo que un jugador de fútbol podía pasar hasta un año sin cobrar, cuando fue consultado sobre la reducción de sueldo en tiempos de cuarentena, donde los clubes prácticamente no tienen ingresos. Ardente no esquivó la pregunta y fue a fondo, "creo que habló por él o los jugadores de River o Boca, pero nadie más". Además agregó, "en el ascenso es una realidad distinta, hay jugadores que viven al día".



Luis además marcó la diferencia entre el Apache y los jugadores del ascenso. "Él tuvo una gran carrera que lo llevó a Europa y China y por eso puede pensar así. Pero los jugadores del ascenso no, además venimos arrastrando una crisis de años" completó el arquero. Y nuevamente insistió para que quedara bien en claro su posición, sin querer entrar en polémicas, "seguramente habló por él", repitió.



Tras la polémica frase de Tevez, fueron varios los jugadores que salieron a mostrarse disconformes con el Apache. Desde Maradona hasta jugadores del ascenso salieron a contestarle y el la respuesta fue siempre la misma, "no todos los jugadores tienen el sueldo que tiene un jugador de Boca". Si bien Tevez no tuvo mala intención al responder, se encontró con una realidad que evidentemente desconoce. Lo mismo luego de la polémica frase, Tevez prefirió no salir a contestar y se ha mantenido en silencio hasta este momento. Habrá que esperar si en el futuro vuelve a tocar el tema o simplemente lo deja pasar como una declaración desatinada.



Mientras tanto los clubes de fútbol de todo el país buscan la forma de poder pasar de la mejor manera esta inesperada situación. Para eso el Gobierno de la Nación, anunció a través de la Secretaria de Deportes, Ines Arrondo que se pondrá a disposición de los clubes, de fútbol y el resto de las disciplinas, una serie de medidas para que se puede pagar a los empleados, no a los jugadores. Depende de la cantidad de empleados cada club podrá encuadrar en cada una de las alternativas que presentó este jueves el Gobierno. Con respecto a la provincia, Jorge Chica, ya había anunciado que habían comenzado a ayudar a los clubes para justamente ayudar en este difícil momento.