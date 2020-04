Franco Soldano pudo haber jugado en River

El delantero de Boca Juniors, Franco Soldano, le concedió una entrevista a periodistas de TNT Sports. En esta comunicación, el futbolista mencionó los clubes que vinieron a buscarlo en su momento. Esta declaración sorprendió a varios, ya que se incluye al máximo rival de su club actual.

En un principio, Soldano contó que clubes se interesaron por él. cuando se encontraba en Unión de Santa Fe. En las últimas temporadas en el Tatengue, el delantero tuvo un excelente rendimiento, lo que provocó el interés de clubes argentinos y de equipos del exterior.

Acerca de esto el actual futbolista de Boca comentó que desde el Valencia de España no le llegó ningún sondeo, al igual que desde el Betis del mismo país. Por el lado de los clubes nacionales se mencionó que Racing, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Vélez Sarsfield, y River Plate se comunicaron con su representante para preguntar por su situación.

Sin embargo, el delantero comentó que finalmente se decidió por Boca por como se manejó la dirigencia. Acerca de esto expresó: "Te planteo una diferencia sobre lo que pasó con Boca, por una cuestión de manejos. De River no se comunicó nadie conmigo directamente, en cambio desde Boca sí. Me llamó Aníbal Matellán, me dice que Boca quería contar conmigo y yo le dije que sí, que no dudaba. Se dio todo mucho más rápido. Pero de River y de los clubes que nombraste antes, no se comunicó nadie conmigo directamente".