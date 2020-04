Alerta en Boca: el médico del equipo dijo que posiblemente tuvo coronavrirus

Jorge Pablo Batista es el histórico médico de Boca. El profesional se sumó a la denuncia que se ha viralizado en los últimos días que aparentemente China ya tenía casos de coronavirus antes de enero, mes en que se dio a conocer la noticia sobre los primeros casos del virus que luego se volvió en pandemia. "Participé de un curso cadavérico en Shanghai los primeros días de diciembre en un hospital universitario. Regresé el 12 de diciembre con fiebre de 37.6, un dolor de garganta como nunca me acuerdo haber tenido y una reacción conjuntival en los ojos. Lo relacioné al estrés y al jet lag porque venía pasado de revoluciones" comezó relatando el médico en su cuenta de Instagram.

Luego continuó su relato, "Como me la pasaba tomando ibuprofeno para el dolor pensé que sería alguna angina viral. Como no mejoraba, a la semana decidí tomar 14 días de amoxicilima 875 mgs. cada 12 horas y me curé. ¡Lo más probable es que haya tenido coronavirus! ¡Asociando todo lo que pasó después! ¡Muy agradecido a los que lo ocultaron si esto es verdad!”. Cabe destacar que en el plantel de primera, como en el resto de la institución no se han registrado casos de coronavirus en todo este tiempo.

Pero además Batista terminó haciendo una publicación suscribiendo a las sospechas que el coronavirus en China comenzó en septiembre del año pasado. Si bien a primera vista se ve que es una publicación desde un portal, no se consigna cual es o fuente de la información a la que el médico está convencido que es así. Tras estas publicaciones el Club Boca Juniors no realizó ningún tipo de declaraciones sobre el tema. Batista trabajó en el club desde el mes de enero cuando comenzó la pretemporada de cara al último tramo de la Superliga que terminaría ganando el Xeneize.

Actualmente Batista se encuentra desempeñando tareas médicas con un diagnóstico de no tener rastros del virus en su cuerpo, aunque no se puede definir si lo tuvo. En el fútbol argentino todavía no se registra que algún jugador tenga coronavirus. Sin embargo, justamente es un médico es el primer integrante de un plantel de fútbol en tener COVID-19. El profesional trabaja en Sportivo Belgrano de San Francisco, Córdoba.