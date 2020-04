El Pity Martinez quiere volver a River

Gonzalo Martinez está en Atlanta, Estados Unidos, cumpliendo con la cuarentena impuesta en aquel país, mientras espera que se reanude el fútbol. Mientras tanto el volante ofensivo que de apoco fue metiéndose en el corazón de los hinchas Millonarios, es por eso que el Pity ya se puso fecha para volver al club. "Si es por mí, estaría mañana de vuelta, las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien. Me gustaría hacerlo con 31 o 32 años", dijo en una entrevista a TyC Sports.

"Me hubiese gustado quedarme seis meses más para recibir el cariño de la gente, pero estaba tranquilo con lo que había decidido. Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full", dijo Martinez haciendo un repaso de su periodo en el conjunto de Gallardo. El Pity llegó River justamente a pedido de Gallardo y es hasta el moemento uno de los pocos jugadrores que ha formado parte de todos los títulos que ganó "Napoleón". El mendocino había brillado en Huracán logrando meter al equipo de Parque Patricios en la Copa Libertadores.

Noticias Relacionadas Atlanta United campeón de la US Open Cup, con un gol del Pity Martínez

Por otra parte Martinez habló específicamente de su relación con Gallardo, "Si fuera por mí me lo hubiese traído acá a Estados Unidos. Es un técnico con el que sabés que si no estás bien no jugás, seas quien seas. Es vital para él lo que le demuestres en los entrenamientos". Sin dudas el Muñeco lo pensó como su jugador emblema, y pese a que tuvo un comienzo irregular, terminó como un jugador imprescindible para el equipo. Desde su salida, pese a la figura de Nacho Fernandez, a River le costó encontrar un reemplazante para el Pity.

La semana pasada Martinez había sido noticia por un twit sobre el equipo donde se formó en su Mendoza natal. Todo comenzó con el reclamo de U$S140 mil por parte del club Centro Empleado de Comercio a Atlanta United, por los derechos de formación del jugador. El Pity explotó en las redes sociales escribiendo, "ojalá le digan a la FIFA que yo a los 14 años dejé de jugar al fútbol culpa de ellos. Por negociar el pase de un niño que sólo quería llegar a Buenos Aires para triunfar y ayudar a su familia. Vergüenza. Siempre les importó más la plata que los sueños de muchos chicos mendocinos. Nunca me dieron nada de nada, todo esfuerzo de mis viejos", en referencia el equipo mendocino. Minutos más tarde prefirió eliminarlos.