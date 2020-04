La justicia Federal investiga a Tinelli por una valija que hizo traer en avión

Marcelo Tinelli nuevamente está en el ojo de la tormenta. Esta vez por el presunto uso de un avión sanitario para trasladar desde Buenos Aires, hasta Esquel una valija con medicamentos. Todo comenzó el viernes cuando llegó un avión al aeropuerto Brigadier Parodi y tras el scaneo de lo que contenía la balija no coincidía con lo declarado previamente. Es por eso que se inició una instigación judicial Federal a cargo del juez Guido Sebastián Otranto, quien investigó la desaparición de Santiago Maldonado.

Noticias Relacionadas Candelaria Tinelli y su depresión en cuarentena

Rápidamente ante la noticia Marcelo salió a dar su versión en una entrevista en Radio La Red. “Jamás violamos la cuarentena. Viajamos 12 horas antes. Les pido disculpas si alguno se molestó, tal vez por trabajar con el gobierno de Alberto. Sigo trabajando a diario en la ayuda social, con los curas villeros, en lo que es la AFA, la Superliga, mi empresa, la vuelta del programa. Lo único que pedimos fueron medicamentos y pagamos un taxi aéreo. Fue lo único que solicité. Pedí medicamentos para mi y llegó en un vuelo que se pidió, un taxi aéreo. Vuelo humanitario es para pacientes, órganos. Que sigan diciendo eso es una mentira absoluta”, dijo el presidente de San Lorenzo.

Tinelli siguió con su exposición, “llegó una valija pero llena de medicamentos. Nada grave pero son medicamentos para nosotros. Es lo que le dije a la empresa. ¿Qué vuelo humanitario? Yo no abandoné nada. Yo podría estar, como comunicador, en Buenos Aires. Estoy dentro de los exceptuados. Incluso para hacer mi trabajo social, en el 1-11-14, en Puerta de Hierro y otras más”. Además aclaró que, “Si esa empresa tiene status para hacer vuelos humanitarios es otra cosa. Pero dice el papel 'traslado de medicamentos para pasajeros', está autorizado, pasó el aeropuerto de Esquel y lo fue a recibir el casero mío. Después se amplifica en las redes, aparecen los trolls, y está bueno. Realmente estoy trabajando de acá todo el día. Como si estuviera en el departamento de Buenos Aires. Me levanto a las 8 todos los días. El programa no va a empezar el 27 de abril y lo pasamos para mediados de mayo. Es un tratamiento de salud que (mi hija) tiene hace unos cuantos años. Y yo también. No muy normal pero lo tengo”.

Por otra parte apuntó al grupo Clarín, "veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín (medio que publicó originalmente la denuncia) que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", dijo con tono molesto. Por otra parte Tinelli sostuvo que el no fue al aeropuerto y que si quisiera hacerlo podría hacerlo porque tiene permiso de circulación por ser comunicador y cuenta con el carnet que ratifica lo mismo.