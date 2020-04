Que dijo Neymar sobre su nuevo padrastro, más chico que él

Este domingo Nadine Gonçalves publicó y blanqueó a través de sus redes sociales su nuevo romance. Eso no tiene nada de interesante sino fuera que, primero es la mamá de Neymar, y segundo porque el novio es menor que el jugador brasilero. Nadine tiene 53 años y su nuevo novio Thiago Ramos apenas 22. Lo curioso es que Neymar tiene 28 años, lo cual despertó un sinfin de memes en las redes sociales. Lo mismo tanto el jugador, como el ex marido de Nadine la felicitaron en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Nadine publicó en su cuenta de Instagram la foto de ella junto a Thiago, con la frase, "Lo inexplicable no se explica, se vive". La publicación tuvo más de 449 me gustas casí un tercio de la gente que la sigue en esa red. Entre los 55.215 comentarios apareció el de su hijo Neymar Juniors, el jugador del PSG, le escribió, "Se feliz, mamá, te amo", mientras que otro de los comentarios que se destacó fue el del padre de Neymar y ex esposo de Nadine. Todavía resta conocer que la nueva pareja cuente como fue que se conocieron y se animaron a este romance que está naciendo.

Thiago es jugador de uno de los equipos más importante de e-sports, (juegos en línea), además de ser uno de los más seguidos en brasil por su cuenta en la nueva red social Tik Tok. Neymar lo conoce a Thiago ya que coincidieron en varios eventos de deportivos en Brasil. Neymar por su parte sigue en Paris realizando la cuarentena obligatoria impuesta en aquel país. Mientras que la nueva pareja pasa sus días al resguardo en la bulliciosa San Pablo.