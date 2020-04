El gobierno alemán salvó a la empresa que le hace la camisetas a River y Boca

Parece mentira pero es real, la empresa que viste a los dos equipos más importantes del país y además a muchos de los equipos más grandes del mundo, está sumergido en una crisis producto del coronavirus. Es que la empresa alemana de las tres tiras no solo tiene parada su producción en varios paises, sino que además se cortó el principal flujo de ingresos que es la venta de indumentaria deportiva. Con prácticamente el mundo entero en sus casas y sin poder salir a hacer ejercicios, lógicamente no hay ventas. Otro golpe también fue que entre abril y mayo era la presentación de todas las nuevas camisetas de las distintas selecciones en el mundo y todas quedaron suspendidas. Sin contar que si estos sigue así hasta junio, también se verá postergada la presentación de camisetas de los equipos europeos y sudamericanos entre otros.



Desde el sector de comunicación de la empresa expresaron en un comunicado que, "Adidas tomó nuevas medidas para garantizar su flexibilidad financiera tras las graves repercusiones de la pandemia de coronavirus". Esas medidas son tomar un crédito de U$S 270 millones del banco estatal de desarrollo KfW, más U$S 630 millones bajo las condiciones habituales de mercado, como si lo hiciera en un banco privado. Pero además se comprometió a reembolsar lo que utilice del préstamo, con intereses y tarifas, en cuanto pueda. Este acuerdo que ya quedó firmado comenzó a regir esta semana en la empresa alemana. Desde las tres tiras son cautos al momento de hablar de pronósticos económicos en lo que resta de este año.

El comunicado de la empresa que viste también a la Selección Argentina de fútbol y de hockey sobre césped sostuvo, “a esta altura no se puede pronosticar el desarrollo futuro del brote de coronavirus y su impacto en los negocios de la compañía. Por eso Adidas no puede pronosticar una perspectiva para todo 2020 que incluya este impacto”. Lo que parecía un año tranquilo termina obligando a una empresa líder a terminar sumergida en una crisis de la cual todavía no se sabe cuando podrá salir. A principio de año la industria textil china perdió también más de 200 millones de dólares por el coronavirus.