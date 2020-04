El líder de los africanos que bailan con los ataúd tiene a un argentino de ídolo

Benjamin Aidoo nunca se imaginó que se iba a convertir en figura mundial cuando abrió su empresa para trasladar muertos en 2003. La idea no tenía nada nuevo, era simplemente sacar el cajón del lugar donde lo estaban velando y llevarlo hasta el cementerio, algo que pasa en casi todo el mundo. Pero con el pasar de los años Aidoo sabía que tenía que poner un valor agregado a su trabajo para poder atraer más clientes y así fue como se le ocurrió bailar con el cajón. Esa idea que comenzó a implementar allá por 2015, cinco años más tarde es furor en todo el planeta, gracias también a "Astronomía", la canción de Vicentone y Tomy Igy que parece encajar a la perfección con la coreografía de este grupo ghanes.



A raíz de esa fama mundial, Benjamín comenzó a dar entrevista para distintos medios en el mundo, y en una de ellas habló sobre un argentino. Ese compatriota que se ganó la admiración de Aidoo, es Lionel Messi. “Mi jugador favorito es Messi, me encanta. Me gusta su manera de jugar y los goles que marca. Además, no es egoísta, eso es muy importante. Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", dijo Benjamín a la Cadena SER de Cataluña. Todavía es un sueño pendiente de Aidoo poder verlo en la cancha a Lio, conto en la entrevista, además aseguró que lo sigue en sus redes sociales más allá de los partidos.

"Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme: es el líder y le tenemos que dar las gracias, sin él el Barça no sería lo que es. Barça ganó los títulos que ganó y mejoró en los últimos años por él", sostuvo Aidoo, ratificando su cariño por el delantero argentino. Pero además habló sobre su deseo de conocer al presidente del club catalán, “Me gustaría conocerlo, es un buen presidente. Creo que ha contribuido a hacer del Barça un gran equipo, dominador de La Liga y otras competiciones. Él ha hecho grande el Barça por encima de otros equipos”, opinó.



Por último también explicó porque su idea fue bailar con los cajones de muertos, “mi opinión es que tenemos que celebrar la muerte más que el nacimiento porque cuando una persona nos deja, hemos de recordar lo que ha hecho durante su vida. Tú sabes lo que esta persona ha aportado, lo que ha hecho por ti. De alguna manera tenés que agradecerle que, en parte, eres como eres gracias a esta persona. Odio que la gente llore cuando hago mi trabajo, me pone muy triste. Bailamos porque queremos que la gente se de cuenta de que no hay que llorar con la muerte, hemos de sentirnos felices por esa persona”. Por último sostuvo que a raíz de la viralización de sus videos, tienen todos los días llamados de distintas partes del mundo para contratar el servicio. "Me pone feliz saber que en estos días que gran parte del mundo está en sus casas, podemos sacarle una sonrisa", dijo para finalizar Aidoo.