La noticia que sorprendió al mundo Boca en plena cuarentena

Mientras el fútbol continúa parado debido al coronavirus, Miguel Ángel Russo se enteró que a partir de junio podría perder a uno de sus mejores delanteros. Se trata de Franco Soldano, quien a base de buenos rendimientos se ganó un lugar en la consideración del entrenador ya sea como titular o bien ingresando en los segundos tiempos desde el banco de suplentes.

Pese a que cuando llegó a Boca Juniors se había estimado de que el ex Unión había firmado un préstamos por 18 meses, este martes se supo que el goleador sólo llegó por un año, con lo cual, si no le renuevan su vínculo, el jugador deberá irse cuando finalice la prórroga que promulgo la FIFA para aquellos contratos que deben finalizar en junio de este año.

Soldano termina su vínculo con Boca a mitad de año.

Para que el delantero nacido en Sunchales pueda quedarse en el club de la Ribera, Jorge Amor Ameal deberá ejecutar la opción de compra valuada en cinco millones de euros. En el caso de que el Xeneize decida liberarlo, el entorno del delantero asegura haber recibido ofertas tentadoras del fútbol italiano y español, por lo que su futuro deportivo estaría ligado en alguna de las dos ligas europeas. "No me parece un motivo de preocupación el tema de mi contrato, hay otras prioridades, Cuando pase todo esto, se verá", declaró días atrás el atacante sobre su continuidad en Boca.

"Sería un sueño continuar en Boca. Cada vez que me toca entrenar y jugar con esta camiseta lo hago con una satisfacción enorme pero también con una responsabilidad importante", agregó. Además, el ex Unión y Olympiakos manifestó en declaraciones en un Live de Instagram con TNT Sports sus sensaciones sobre todo este tiempo que le tocó defender la Azul y Oro: "El Mundo Boca es lo que te dicen, lo que te cuentan, pero un poco más. En Grecia todos se desesperaron cuando les dije que venía a Boca. Me pidieron que salude a (Juan Román) Riquelme, a (Martín) Palermo, que lleve camisetas...".