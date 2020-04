Mientras la AFA no define, conocé que piensan Desamparados y Peñarol sobre como debería terminar

La semana pasada el sitio DobleAmarilla.com.ar contó en su pagina web que desde el Consejo Federal se estudiaba la posibilidad que la actual temporada del Federal A terminara definiéndose por play off. Es decir partidos de ida y vuelta, o solo de ida, dependiendo de la fecha que se decida en el país volver a jugar. En un principio la idea del torneo es que de cada uno de los dos grupos compuesto por 15 equipos cada cada uno, los primeros seis clasificaran a un hexagonal y solo el primero de ese minitorneo ascendiera a Primera Nacional. Mientras que el último de cada grupo descendiera al Torneo Regional Federal Amateur. Pero la llegada del coronavirus hizo que todo lo previsto terminara en nada.

Esta nueva resolución del torneo sería de la siguiente manera. Se ampliaría de seis a ocho los equipos que pelearían por un ascenso, para así formar ocho llaves con los 16 clasificados y así definir los dos ascensos. La idea es cruzar a los equipos de las dos zonas según la posición que tienen actualmente, que lógicamente es la misma antes que se frenara el torneo. Si se resuelve definir así el torneo los cruces serían los siguientes. Por el Ascenso 1 jugarían: Guemes de Santiago del Estero - Olimpo; Las Parejas - Ferro de La Pampa: Sarmiento de Chaco - Sansinena; Chaco For Ever - Juventud Unida de San Luis. Por el Ascenso 2: Villa Mitre - Defensores de Villa Ramallo; Deportivo Madryn - Central Norte; Maipú - Douglas Haig y Huracán LH - Defensores de Pronunciamiento.

Lo que también está bajo análisis es si derá tiempo a que terminen de completarse las fechas que restan, faltan 7, o simplemente se toma la tabla de posiciones al momento de la suspensión. Ante este posible escenario el DT de Desamparados habló con AscensoDelInterior.com.ar y opinó lo siguiente, “a mí me gustaría que termine el torneo tal cual estaba estipulado, pero lamentablemente va a haber cambios. Lo digo porque hay 7 partidos en juego, o sea 21 puntos en disputa y estamos a 6 de la zona de clasificación, o sea que matemáticamente tenemos chances de entrar en zona de clasificación. Si bien Desamparados no ha tenido una buena primera parte, es más, fue una mala primera parte, en esta segunda etapa del torneo hemos podido darle un rumbo, nos identificamos un poquito en el juego. Seguimos siendo irregular, pero seguimos teniendo la chance de clasificar, así que me gustaría que termine tal cual estaba el campeonato”.

Por su parte el DT del Bohemio, Cristian Bove, también dio su opinión al sitio web y dijo, "todavía hay 21 puntos en juego, quedan 7 fechas. Podrían terminar el torneo jugando esos 7 partidos y que el primero de cada zona sea el que ascienda. Esa sería la forma más pronta de terminarlo porque si siguen con un play off de 4, de 6 o de 8 hay muchos equipos que se van a quedar afuera y no van a tener competencia, por lo que el parate va a ser muy largo hasta el próximo, y eso daña a muchos equipos, más allá que quiten el descenso o no. Si van 8 a play off, quedan 7 afuera. Si 1 desciende, los otros 6 por zona, es decir 12 equipos que se quedarían parados sin jugar nada y sin tener actividad”. Lo que también se dejaría sin efecto para esta temporada son los descenso, una buena noticia para los equipos sanjuaninos, ya que ambos estaban en la zona baja muy cerca del último.