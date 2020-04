De vender sus figuras por 100 millones de Euros a la quiebra

El Palermo de Italia fue una revolución en el futbol del viejo continente. Empeza el 2000 y el equipo del sur empezaba a escribir su nombre en las páginas más importante del futbol europeo. Desarrolló una política de comprar jugadores en Sudamérica y luego venderlo al triple de su valor porque sabía sacar el mejor rendimiento de ellos. Tanto fue así que en nuestro país comenzó a venderse la camiseta rosa que usaban todos los domingos en la Serie A. Supo meterse entre los mejores de su país y llegar a participar en copa europeas, aunque nunca pudo destacarse en el ámbito internacional. Pero este modesto equipo supo invertir en jugadores como Dybala, Cavani o Pastore y luego venderlo a los grandes de Europa.

Palermo fue protagonista de la final de la Copa Italia en 2011, que terminó perdiendo ante Inter, pero también fue uno de los equipos que más jugadores aportó en 2006 para la selección Azurra campeona en Alemania 2006. Entre sus jugadores estaba Fabio Grosso autor del gol que encaminó la victoria en semifinales ante el local Alemania. Ese gol perdura hasta la actualidad como uno de los más recordados por los italianos. Pero todo lo bueno comenzó a derrumbarse, después de varios años peleando por no descender en junio de 2019 se fue a la Serie B, pero peor aún fue cuando el club fue procesado por falsa contabilidad. El club que había vendido a sus figuras, Dybala, Cavani, Pastore y Vazquez por un total de 100 millones de Euros, ahora debía 50 millones. Es por eso que Palermo desapareció el 20 de octubre de 2019.

El club rápidamente se puso de pie antes de que empezara la Serie D, última categoría en el fútbol tano. Antes de que se suspendiera la liga por la pandemia del coronavirus, el Palermo lideraba uno de los nueve grupos que tiene la categoría y que de mantener esa posición le posibilitaría ascender a la Serie C. Lo más llamativo es que Palermo no perdió el amor de sus hinchas, ni su estadio, es por eso que cada domingo de local se agotan las 30 mil localidades para alentar al equipo rosa. Su ex dueño Marizio Zamparini desapareció de la vida de Palermo luego de llevarlo de la gloria al infierno. Actualmente el equipo tiene un argentino como capitan, se traa de Mario Santana, ex San Lorenzo que llegó desde la Fiorentina.



Tras los malos pasos en la economía actualmente Palermo es un equipo firme en sus cuentas. Es hasta el momento uno de los únicos planteles de todo el ascenso italiano que tiene a todos sus jugadores con el sueldo al día, pese al parate del torneo. El sitio Transfermarket, líder en cotización de jugadores, hizo un combinado de jugadores que pasaron por Palermo y hoy triunfan en Europa. Ese 11 ideal sería el siguiente Sirigu ; Darmian, Glik , Kjaer, Emerson; Ilicic, Franco Vázquez, Pastore, Dybala; Cavani y Belotti. Pero por el momento ese gran pasado quedó en la memoria de los incondicionales hinchas que ahora esperan volver a tenerlo en el fútbol grande de Italia