El llamativo mensaje de la "Gata" Fernádez a Gallardo en las redes

View this post on Instagram

No tengo dudas que una de las cosas mu00e1s importante en el inicio de una carrera son los referentes que te pueden tocar como compau00f1eros...acu00e1 les dejo, el porque tuve esa suerte yo...me guu00edo,me aconsejo y me ayudo a crecer con valores en un fu00fatbol tan difu00edcil como el nuestro...Gracias Muu00f1e!