Ginóbili y su dura frase sobre los trabajadores post coronavirus

Emanuel Ginóbili no solo se destacó en su carrera como basquetbolista sino también por sus forma de ver las cosas. Nunca escapó a hablar de política o de la realidad argentina cuando se le consultó y sus opiniones siempre fueron mesuradas, sin intención de generar polémica, pero marcando una posición. Este caso no fue la excepción cuando le tocó hablar sobre el coronavirus y sus efectos colaterales que pude dejar la pandemia más allá en de lo sanitario. Esta vez no eligió ningún medio de comunicación sinó simplenente una grabación que realizó con Nicolas Laprovittola, compañero de selección e hijo de Margarita Stolbizer, que subieron a las redes.

Al momento de referirse a la economía y el coronavirus Ginóbili hizo el siguiente análsis, "no sé qué es lo que pueda llegar a pasar, porque hay un 25% de chicos que no saben si van a comer la próxima comida. Tengo miedo a la rebeldía del proletariado cuando no tengan para comer. En Estados Unidos existen estos problemas y ahora se sumarán más de siete millones de desocupados. La verdad que no sé qué puede llegar a pasar, por más que Donald (Trump) le esté dando a la maquinita para solucionarlo". Manu radicado ya en EE.UU. es la primera vez en referirse al tema. Si bien participó en el programa solidario "Argentina Unida", siempre se mantuvo más en la postura de usar las redes para dar consejos sobre cuidados del coronavirus que para hacer un análisis económico-social-político como este.



Luego Ginóbili también tuvo un momento dentro de la charla para ir sobre el lado sentimental que también genera esta pandemia. Manu habló sobre sus padres y el temor que tiene que les pase algo. El campeón olímpico resumió todo en, "Están en el área más vulnerable por la edad que tienen". Si bien los padres de Ginóbili no tienen coronavirus ninguno de los dos, Manu sabe que en el país todavía falta llegar al pico de contagios, como dicen los expertos. Ese pico se espera para mayo y es por eso que el ex basquetbolista no deja de pensar en la salud de ellos.



Luego de hablar sobre el coronavirus, Ginóbili habló de su actual vida lejos de la pelota naranja, "prefiero jugar al tejo, al tenis o comer una picada antes que volver a jugar al básquet. No toco una pelota desde hace un año y medio y estoy destruido físicamente. Creo que si me invitan para jugar un picadito, alguna metería y algún pase inesperado daría, pero no podría volver a la NBA". Además agregó "Estoy en un período de desintoxicación a tener que responder a las presiones y responsabilidades. Desde el momento en que decidí colgar las zapatillas, bajé 17 cambios. Empecé a disfrutar otras cosas de la vida, como ayudar a mis hijos en el colegio, pasar el verano en Argentina o comer lo que se me ocurra. No extraño para nada esa contaminación"