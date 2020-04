Se tenía que decir y se dijo: el Top 10 de eventos deportivos en San Juan

Consultados y encuestados por la Secretaría de Deportes, una centena de periodistas y fotógrafos deportivos de los medios sanjuaninos dieron su opinión con respecto a los eventos internacionales de los últimos cinco años en nuestra provincia.

La gran mayoría de ellos confirmaron la difícil tarea de rankearlos en un top 10, pero finalmente los periodistas sanjuaninos votaron y con esta encuesta, podemos elaborar un ranking de los mejores eventos internacionales en San Juan.

Para ello tomaron parámetros claros de cada uno de ellos, como la importancia del evento, la convocatoria del público, la infraestructura y logística empleada, la repercusión periodística nacional e internacional, y demás detalles.

1º - Vuelta a San Juan 2020

No hubo dudas. La vuelta de los sanjuaninos es claramente el evento internacional más importante que se disputa en nuestra provincia, y los periodistas así lo ratificaron. El 60 % de ellos no dudó en elegir a la Vuelta a San Juan como el espectáculo internacional más importante de los últimos cinco años. Más lejos quedaron el Superbike 2018 con un 10%, las eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Colombia con un 9% y la Copa Davis 2018 vs Chile con el 8 %.

2º - World Superbike 2018

Aquí la votación fue realmente ajustada entre las eliminatorias de fútbol y el Superbike. Finalmente, la segunda categoría de motos a nivel mundial, en su presentación del 2018, donde la hotelería en San Juan superó su capacidad, fue la elegida por un mínimo porcentaje a favor ya que el 25 % se decidió por el SBK, contra un 21 % de las eliminatorias en el Bicentenario. La Copa Davis en el Cantoni no quedó lejos, ya que con un 20% estuvo muy cerca. La inauguración del Circuito San Juan Villicum tuvo un plus importante teniendo en cuenta la enorme infraestructura empleada para traer esta competencia al país.

3º - Eliminatorias Mundial de Rusia – Argentina vs Colombia

Con la presencia de Leonel Messi y en un partido inolvidable en Noviembre del 2016, donde Argentina se recuperó de un mal momento y fue asegurando se presencia en el mundial del 2018, los periodistas eligieron este gran espectáculo en el Bicentenario en el tercer lugar con un 24 % Nuevamente La Copa Davis apareció cerca con un 20%, mientras que en tercer lugar se ubicó el hockey sobre patines con la Copa Intercontinental 2018

4º - Copa Davis Argentina vs Chile 2018

Otro de los eventos de gran envergadura en cuanto a infraestructura deportiva, ya que debió adaptarse el Aldo Cantoni a las exigencias internacionales de un escenario de polvo de ladrillo, recibiendo las felicitaciones de la Federación Internacional. La serie americana del 2018, recibió el 21 % de los votos, seguidos por la Copa Intercontinental de Hockey sobre Patines y la Eliminatoria del Mundial de Básquet China 2019.

5º - Copa Intercontinental de Hockey Sobre Patines 2018

Disputada en el estadio Aldo Cantoni en ramas masculina y femenina, unos de los deporte pasión de los sanjuaninos fue elegido en el Top 5 de los espectáculos internacionales en San Juan con un 19 % aventajando al básquetbol con el partido de eliminatorias frente a Panamá y a la Copa América de Futsal 2017 Cerca quedaron la VNL, Volleyball Nations League y los Juegos Binacionales San Juan 2019

6º - Eliminatoria Mundial de básquet China 2019- Argentina vs Panamá

Luego de varios años sin la presencia de la selección argentina de básquetbol, el equipo del Oveja Hernández con Scola y Campazzo en sus filas, llenó el Aldo Cantoni enfrentando a Panamá por las eliminatorias del Mundial de China 2019, Con un 18% de los votos, el básquet adelantó a la Copa América de futsal, a la VNL, a los Juegos Binacionales y a la doble velada boxística por títulos mundiales 2018.

7º - Copa América de futsal 2017

Otro de los inolvidables espectáculos deportivos en el Aldo Cantoni con Argentina y Brasil en la final. La Copa América superó a otros eventos de este deporte como la Copa Givova 2018 o el amistoso frente a Francia. Sin embargo la votación en este punto fue reñida, ya que con un 16 % la Copa América se impuso sobre la VNL que alcanzó un 12 % al igual que los Juegos Binacionales y el boxeo, mientras que la presencia de Los Pumas y la Copa de Verano Schneider quedaron en tercer lugar con un 10 %.

8º - VNL Volleyball Nations League 2018

La ex Liga Mundial llegó al Cantoni en el 2018 enfrentando a los seleccionados de Argentina, Italia, Canadá y Portugal, donde los dirigidos en ese momento por Julio Velasco, sumaron un triunfo histórico frente a Italia ante el delirio de todo el público en el gigante del Parque de Mayo. La votación fue muy ajustada en este puesto, ya que con un 17 % logró meterse en el top 10. Un 15 % para los Binacionales un 14% para el boxeo y un poco más abajo para la Copa Schneider, marcaron el octavo puesto de la liga de las naciones

9º - Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor San Juan 2019

Los Juegos Binacionales ingresan entre los eventos internacionales al tener presencia de las delegaciones chilenas. La elección recae por la enorme logística desplegada para su organización y la nominación de “los mejores juegos de la historia” recibida por la opinión unánime de los delegados de todas las representaciones, en la última reunión de febrero de este año en Santiago – Chile. Los Binacionales cosecharon un 15 % de los votos, seguido por la doble Velada por títulos mundiales con un 14%, el Rugby de Los Pumas vs Gales y la Copa Schneider con un 13 %, fueron quienes buscan meterse en el top 10.

10º - Velada histórica por dos títulos mundiales femeninos boxeo 2018

Fue la primera ocasión en que se disputaron dos títulos mundiales en una sola velada boxísticas y el público festejó la retención de los títulos mundiales femeninos FIB de Leonela Yúdica (Mosca) y de Cecilia Román (Gallo). Con un 15 % el boxeo logró imponerse y cerrar el top 10 sobre los Pumas (12 %), la Copa Schneider (12 %), el Dakar (10 %), el Torneo Cuatro Naciones (10 %) o el Campeonato Suramericano de BMX (8%).

Sin dudas que la elección de los 10 mejores dejó fuera a otros que no fueron menos importantes. Entre ellos la presencia de Los Pumas frente a Gales en el 2018, la Copa de verano Schneider en enero de este año, el paso del último Dakar por San Juan en el 2018.

También estuvieron presentes en cada votación, pero no llegaron a sumar un porcentaje importante que los ubicara en el top 10, el Torneo Cuatro Naciones de Handball 2019, el Campeonato Suramericano de BMX 2019, el Kitefest y el Mundial de Kayak 2017.