Urgente: la CONMEBOL llamó a todos los países a un reunión este viernes

El último día hábil de esta semana tendrá una importante reunión en CONMEBOL para empezar a tomar decisiones con respecto al fútbol Sudaméricano. Si bien en todo los países del sur del continente rigen cuarentenas y el fútbol no se juega desde marzo, la CONMEBOL quiere empezar a diseñar calendarios pensando a futuro. Todos los países hablan que sus ligas pordrían volver en agosto, después que pase la parte más fría del invierno. Es por eso que desde el ente que regula el fútbol del cono sur analizan que fines de ese mes pondrían en marcha sus actividades también.

La reunión será al mediodía del viernes, con Alejandro Dominguez, presidente de CONMEBOL, desde Luque, Paraguay, y con los diez presidentes que componen la Confederación desde sus respectivos países. Claudio "Chiqui" Tapia, ya confirmó su presencia virtual para la cita. En la reunión cada país dará a conocer cual es el plan para que vuelva el fútbol, teniendo en cuenta que primero deberán retomar los equipos sus entrenamientos para volver a tomar ritmo y de ahí largar con los partidos. En Argentina justamente no hay fecha estimativa sobre ese primer item, sobretodo con las declaraciones que dio Matias Lammens, Ministro de Turismo y Deportes, que sostuvo que, "el fútbol será la última actividad en volver a retomar".



La situación no es muy distinta en el resto de los países, aunque en Ecuador y Brasil son peores las realidades a nivel sanitario y eso seguramente atrase que esos dos países puedan entrar en cometencia con el resto de las naciones. Eso no es un dato menor para CONMEBOL que busca que todos los torneos comiencen con los equipos en condiciones para terminar en un calendario apretado las dos copas continentales en noviembre de este año, o en diciembre, pero la idea es no llegar a esa situación. Pero al mismo tiempo se presenta un problema que también buscan resolver o al menos comenzar a resolverlo en esta reunión. Se trata de como se jugará lo que resta de las dos copas, la idea es que sea todas las semanas como cuando se jugaba en solo un semestre, pero eso implicaría jugadores viajando de un país a otro constantemente.

Por útimo hay dos temas más para tocar. El primero si es que CONMEBOL tiene intenciones que las Eliminatorias para Qatar 2022 empiecen en septiembre. Esto no solo depende de los paises, también será cuestión de FIFA si suspende el inicio en todos los continente, algo que ya está bajo análisis en Suiza. El otro tema a tratar es el dinero que repartirá FIFA a través de CONMEBOL. La entidad sudaméricana fue la primera en plantear la ayuda económica para los equipos, que comienzan a entrar en crísis por la suspensión del fútbol a falta de ingresos