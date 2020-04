"Cuando falleció mi viejo pensé en suicidarme y River me ayudó"

No hay dudas de que una de las situaciones más complicadas por las que se puede atravesar en esta vida, es el fallecimiento de nuestros padres. Emanuel Mammana, ex futbolista de River Plate y actualmente en el Zenit de Rusia, contó como pudo afrontar esta durísima situación y el papel fundamental que cumplió la entidad millonaria en su recuperación.

Noticias Relacionadas Una de muzza y otra de virus: delivery de pizza tiene coronavirus y 72 familias debieron aislarse

En una entrevista con Olé, el defensor contó que luego de que se diera la muerte de su padre, sintió ganas de dejar todo, ya que anteriormente ya había perdido a su madre. "Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces", comentó.

Además agregó: "Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera".

Noticias Relacionadas Podrán trabajar: a partir del lunes algunas tareas serán exceptuadas de la cuarentena

Emanuel recordó una enseñanza que le dejó su padre, en un momento en el que su familia luchaba día a día para poder conseguir algo para comer. Sobre esto mencionó: "De chico yo no tenía nada. No la pasé bien. Mi papá me enseñó que cuando uno tiene mucho debe ayudar a los que menos tienen. A nosotros no nos ayudó nadie. He pasado hambre. A veces iba a entrenar sin comer".

Finalmente, el joven de 24 años cuenta lo fundamental que fue River en su vida, ya que en un momento tuvo que irse a vivir a la pensión del club debido a su mala situación económica. "Llegó un momento que tuve que irme a vivir casi tres años a la pensión de River porque en casa no teníamos plata ni para ir a entrenar, ni para comprar alimentos… Por eso gracias a River soy lo que soy", expresó.