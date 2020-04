Sebastian Abreu, actualmente entrenador y delantero de Boston River, de Uruguay, habló sobre su paso por el Millonario. Si bien fue apenas un año, le alcanzó para salir campeón del fútbol argentino y lograr su segundo título en este país. En ese año tuvo como entrenador a Diego Simeone, quien llegaba de ser campeón con Estudiantes. Pero al "Loco" su paso por River le dejó más cosas que salir campeón. Esas cosas no fueron las mejores y le llamaron la atención por ser un equipo grande y poderoso. Pasa que ese 2008 sería el principio del fin, que terminaría en 2011 con el descenso a la B Nacional.

Abreu comenzó contando como fue su llegada a River y como se encontró el club. "Se llovían los pasillos del Monumental, los ventanales estaban con pilares puestos porque se podían caer por el viento fuerte, cuatro meses de atrasos. Era compleja la situación de River. Me llama el Cholo y me dice: 'Necesito un nueve de tu personalidad, de tu liderazgo, para la estructura que quiero armar, hay que romper la segunda racha histórica sin títulos de River'. Cuando me quise acordar, ya estaba ahí. Este tipo me sedujo", dijo el campeón de la Copa América con Uruguay en 2011. Y si fuera poco agregó la frase más contundente, "no se si hice bien salir campeón con River, muchas veces maquilla una realidad triste".

En otra parte de la entrevista que dio a TyC Sports también contó que no solo el Monumental estaba mal, sino todas la instalaciones de River, pero aclaró que nunca se fue por eso. "Lidiamos con muchos inconvenientes. No había agua para los regadores en Ezeiza. Cuando pasa el tiempo nos quedamos con el hoy. Me dicen: 'Te fuiste de River'. Si fuera este River, pongo una carpa abajo de la tribuna y no me muevo ni por un incendio. Andá, agarrá un poquito el diario y recordá lo que era River en 2008. Sólo ese plantel, con la inyección de ánimo del Cholo, pudimos lograr el campeonato. Es un orgullo salir campeón con River", aseguró el delantero

Por último reveló que también tuvo ofertas en su momento para jugar en Boca, pero que no quiso ir porque, "era el tiempo que Palermo brillaba y sabía que iba a ser un eterno suplente". Actualmente contó que, “estoy en Montevideo, siguiendo las indicaciones sanitarias y las recomendaciones que el gobierno nos transmite, en el cual nos quedamos en casa, recién llevamos 40 días acá". Y agregó, "También estoy monitoreando a los muchachos de las situaciones y las complejidades que cada uno puede llegar a tener; nos preocupa sobre todo el aspecto humano y la persona, más allá de lo que pueden ser las rutinas de entrenamiento”.