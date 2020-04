Dolor en Santa Fe por el suicidio de un arquero de Colón

Un joven arquero de Colón de 19 años se quitó la vida en Santa Fe. Se trata de Alexis Ferlini, quien quedó libre del equipo santafesino.

En la provincia del litoral hubo gran conmoción por la repentina muerte del futbolista. Si bien, el joven se suicidó el pasado miércoles, en un principio su padre evitó precisar los motivos del deceso, después la información trascendió hace horas.

Precisamente la familia del chico apuntó contra el dolor que le provocó haber quedado libre de las divisiones inferiores de Colón. "Mi hijo se quitó la vida. No sé qué le pasó, estaba bien, en casa, con la familia y su novia", contó Ariel Ferlini, el padre del joven que había nacido en la localidad de Santo Tomé, muy cerca de la capital santafesina.

"En Colón me lo dejaron libre. En Arsenal y en Platense lo querían ya, pero no había tiempo para ficharlo", sostuvo al sitio partidario A Todo Colón el padre, quien añadió: "El bajón de Colón fue como que lo rebalsó y hoy físicamente no lo tengo".

El "Pulpo", como lo apodaban por su capacidad de reacción en el arco del Sabalero, quedó muy golpeado luego de la decisión tomada por el cuerpo técnico de su categoría. Por eso, Ferlini padre apuntó directamente contra la directiva de Colón de Santa Fe y el acompañamiento que deberían recibir esos chicos.

"Por Dios, no quiero que esto le pase a nadie más, menos a los chicos del club. Los actuales dirigentes de Colón no saben el daño que causan a los chicos, cuando en otros clubes los tienen como tiene que ser. Ya está, no me van a devolver a mi hijo, al que amo y amaré toda la vida. Perdón, gente, pero estoy destrozado. Cuiden a los chicos. Gracias a todos", cerró el padre de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades del club santafesino no emitieron ningún comunicado respecto de lo ocurrido con el malogrado arquero categoría 2001.