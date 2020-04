Bill Gates le había anticipado la pandemia a Nadal

Este jueves el tío y compañero de viaje de Rafael Nadal, Tony, contó en una entrevista de una radio española sobre la curiosa revelación del Bill Gates a Rafa sobre el coronavirus. El creador de Windows tuvo una breve charla con el español en un campeonato exibhicion que se realizó en Sudáfrica en febrero de este año. Gates le adelantó que lo que en ese momento sucedía solamente en Whuan, China, iba a alcanzar a todo el mundo. Esa pequeña charla toma mayor relevancia en la actualidad sobretodo en España, uno de los paises más golpeados por la pandemia.

"Mi sobrino cuando estuvo en febrero jugando en Sudáfrica habló con Bill Gates y le dijo que lo que estaba pasando en China se iba a complicar”, dijo Tony. Ese encuentro se produjo cuando el magnate jugó un partido junto a Roger Federer, contra justamente Nadal y el cómico sudamericano Trevor Noah el pasado 7 de febrero en tierra africanas. Pero la charla no terminó ahí, Bill además le dijo a Nadal, "Hasta que no haya un fármaco o una vacuna veo el panorama bastante complicado. Viviremos en una situación de incertidumbre y peligro hasta que esto no se encauce bien".



Esta no es la primera vez que Bill Gates habla de la pandemia, él en 2015 ya había hablado por primera vez sobre la posibilidad que la próxima "catastrofe humanitaria", iba a ser producida por un virus. Pero más cerca en el tiempo el propio Gates le informó sobre los peligros del coronavirus a Donald Trump, cuando apenas aparecieron los primeros casos en China. Trump no le dio importancia porque esa investigación provenía de los laboratorios privados que tiene Bill Gates y no era información del Estado americano, aseguraron algunos medios norteamericanos.



Por otra parte el propio Rafael Nadal, publicó este jueves un video en sus redes sociales donde dio un mensaje a sus seguidores. "Estoy positivo y cuento los días que van pasando, ya queda menos. Son momentos difíciles, pero ya queda menos", dijo Rafa desde su casa en Mallorca donde cumple con el aislamiento. Además aprovechó para hacer una reflexión sobre como deberá trabajar lo psicológico, no solo en los tenistas, sino en el deportista a nivel mundial después de esta situación histórica que se está viviendo. Actualmente Rafa está segundo en el mundo detrás del serbio Novak Djokovic.