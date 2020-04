El ex Desamparados que hoy la es figura en el fútbol de Hong Kong

Desde la década del 2000 en adelante, el fútbol asiático comenzó a poner sus ojos en el fútbol argentino. La incursión de Boca en aquel mercado a base de jugar la Copa Intercontinental y hasta la compra de Takahara fueron presentando el fútbol criollo en tierras del sol naciente. Más acá en el tiempo los magnates chinos, dueños de los equipos de aquel país comenzaron también a comprar jugadores argentinos. Los casos Tevez, Lavezzi y Mascherano son sin dudas los más reconcidos. Bien cerca de China está un Estado que pertenece al gigante asiático pero que tiene autonimía y es Hong Kong, ahí también juega un argentino. Su nombre nunca llegó a sonar en un equipo de Primera División de AFA, pero sí en la cancha de Desamparados entre otros equipos donde jugó, ese jugador es Jonathan Acosta que desde hace un año juega en la liga hongconense.

Acosta si bien es argentino debutó en primera en el fútbol uruguayo, vistiendo la camiseta de Plaza Colonia en 2010, apenas jugó dos años y volvió a cruzar el Río de la Plata para volver a la Argentina y fichar para 9 de Julio de Morteros, Córdoba. Después de jugar una temporada Acosta tuvo su primera experiencia asiática que fue en Malasia en el equipo Happy Valley. Esa experiencia duró apenas un año y volvió a la Argentina. Su nuevo destino era Talleres de Córdoba, donde también duró un año y pasó a 9 de Julio de Morteros. Tras terminar la temporada en el equipo de las afuera de Córdoba, Acosta pisó suelo sanjuanino, era el momento de vestir la camiseta de Desamparados.

Para ese capítulo de su carrera merece un párrafo aparte. El volante llegó en enero de 2016 al club, que en ese momento estaba bajo la conducción técnica de Ricardo Dillon. Acosta jugó poco, apenas nueve partidos, pero brilló en uno donde se llevó la foto del partido. Si bien Desamparados no ganó y el no convirtió goles, de hecho no hizo ninguno en su paso por el Puyutano, tuvo una destacada actuación en el 2-2 de local ante Gimmasia de Mendoza profesa la crónica deportiva de Diario de Cuyo del día 10 de noviembre de 2016. Acosta compartió equipo con un puñado de sanjuaninos como el arquero Pablo Lucero, Gonzalo Naravez, Henry Saez y Carlos Lucero entre otros. Tras un 2016 sin pena ni gloria siguió su camino a Jujúy para jugar en Altos Hornos Zapla. Pero también ahí jugaría un año para irse a Jaguares de Ecuador.

Ya en 2018 comenzó su segunda etapa asiática, volvió a Malasia para jugar en el PKNS durante un año y desembarcar finalmente en Hong Kong. Su llegada fue en 2019 en el equipo Dreams, pero a mitad de año pasó a Lee Man, equipo donde juega actualmente. En Lee Man juega con la 10 y están segundos en la liga de Primera División. Además marcó un gol en este torneo, que se encuentra suspendido desde el sábado 22 de marzo. Su historia fue contada en la entrevista que dio en diario La Nación donde contó como es el fútbol allá y como se vive con la presencia del coronavirus. Acosta contó que el fútbol allá no es una pasión y que solamente se juega para pocas personas, "no jugamos para la gente, sino para el dueño del club así cumplimos con lo que espera y nos paga el sueldo", dice con sinceridad el jugador. Además agrega, "me quedo acá por lo económico", reconociendo que el nivel tal vez no es el más competitivo. Por último sobre el coronavirus en aquella tierras sostuvo que están en aislamiento voluntario y que se exige el uso del barbijo, pero que allá usarlo es una cuestión cultural que se impuso hace años atrás.