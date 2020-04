Histórico cambio en el fútbol argentino tras 46 años

El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, habló este lunes para un programa deportivo de TyC Sports. El ex presidente de Barracas habló sobre dos temas que desde que comenzó esta cuarentena muchos dirigentes han opinado, pero Chiqui hasta el momento nunca. Los dos temas fueron que pasará con los descensos y los promedios cuando vuelva el fútbol y segundo, justamente, cuando volverá a rodar la pelota en las canchas de todo el país. Con un Tapia medido y cauto, dejó entre líneas algunas certezas de cara al futuro.

Con respecto a los promedios, Tapia si bien estiró la definición hasta el próximo cónclave de equipos de la Superliga, que será esta semana, dijo, "Hay que buscar variantes. Lo económico a futuro va a ser difícil. Se va a realizar lo que sea la voluntad del fútbol. Para salir de la crisis económica, quizá haya que dejar algunas cuestiones deportivas. La realidad es que no podemos cometer irresponsabilidades. Debemos tener previsibilidad económica para el futuro. Quizá los dirigentes digan no juguemos con descensos. No sabemos. Están trabajando. Puede ser una alternativa. La tenemos que trabajar y evaluar entre todos. Y si jugás dos años sin descenso, ¿para qué vas a querer los promedios?". Con lo cual después de 46 años, no habría más descensos.

Si bien desde el Metropolitano de 1973 que se implementó este sistema, donde se favorecía a los grandes según criticaban, lo querían sacar, recién después del descenso de River en 2011 e Independiente en 2013 comenzaron los dirigentes a presionar con más fuerza . Además este año antes de que apareciera el COVID-19, ya se había reducido de cuatro a tres descensos para intentar salvar equipos como Colón, Estudiantes o los rosarinos que estaban cerca de caer. Esta pandemia llegó como anillo al dedo para que bajo el concepto de "cuidar el bolsillo", se eliminen. La intención es que en 2022, cuando vuelvan los descensos es que los últimos de cada temporada sean los que pierdan la categoría como ocurre en la mayoría de las ligas de Europa.

Por otra parte Tapia habló sobre la vuelta del fútbol. "Una vez que tengamos toda la información sobre la situación, desde la dirigencia se va a decidir qué es lo más conveniente para el día que vuelva el fútbol. Va a ser un tema del conjunto del fútbol, lo que todos entendamos que es lo correcto. Hablaremos, pero es pronto tomar decisiones, no podemos asegurar cuándo podemos jugar", dijo el Chiqui como primera medida. Además casi descartó que en junio puedan los equipos volver a entrenar como algunos dirigentes querían para ir ganando tiempo.