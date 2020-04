La decisión de Michael Jordan que lo llevó a ser el mejor de la historia

La semana pasada se presentó en la plataforma Netflix el documental, "The Last Dance", que relata el último título de NBA que ganó Michael Jordan con Chicago Bulls en el año 1998. Ese sería el sexto campeonato sexto campeonato personal en su carrera y cerraría una etapa de 15 años jugando para los de Illinois donde mostró lo que nunca, como jugador, nunca se vio y nunca se ha visto hasta el momento. En este documental Jordan se animó a contar algo que jamás reveló sobre su comienzo en el equipo los Toros. Una declaración que llega justo en el momento que se discute en la NBA si se legaliza la utilización de la marihuana.

Jordan tildó que el plantel de jugadores que había en la década del 80 cuando él llegó, había creado "un circo de cocaína y marihuana". Ese fue el título para comenzar a contar como vivían esos jugadores, "cuando llegué a los Bulls los veteranos del equipo hacían cosas que nunca había visto: fumaban marihuana y tomaban cocaína", dijo Air Jordan con su voz grave y seca. Pero el relato no terminó ahí, Michael contó específicamente una anécdota. "Una vez, durante la pretemporada, estuve en el hotel buscando a mis compañeros y comencé a tocar todas las puertas hasta que llegué a una donde pude escuchar a alguien decir 'shhhh' 'Entonces oí una voz que preguntaba: '¿Quién es?'; respondí: ' MJ' y dijeron: 'Dios, es sólo el novato'", contó Jordan y agregó, "cuando abrieron la puerta pude ver a todo el equipo ahí adentro. Tenían líneas de cocaína por todas partes, pipas de marihuana y había mujeres. Era un verdadero circo",

La historia termina con la decisión que tomó él ante esa imagen, "he estado solo desde entonces. Nunca fumé, nunca usé cocaína y en ese momento ni siquiera bebí". Jordan contó el vació que tuvo que pasar por no seguir a los más grandes y lo que aguantó hasta que se renovara la plantilla entera, donde el brillaría. Con la salida de los jugadores que Mike señaló como autores del circo, llegaron los títulos de 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998. Tras eso Jordan dejaría y volvería al básquet, pero no sería lo mismo.

