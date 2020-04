"Le mandé un audio picante a Maradona, no me iba a quedar callado ni decirle nada bonito"

Cristian Campestrini actualmente en México, cumpliendo con la cuarentena en aquel país, habló sobre su relación con Diego Armando Maradona, que en su época de DT de la Selección Argentina lo tuvo entre sus preferidos. Tal es así que la idea del Pelusa era volver a dirigirlo. Pero ese amor tuvo no tuvo un final feliz, todo lo contrario en 2018 terminaría de la peor manera. Es que los cambios inesperados en las decisiones del nacido en Villa Fiorito le jugaron una mala pasada que casi lo deja sin carrera futbolística.

Todo comenzó cuando Maradona tras perder el ascenso con Al Fujairah en el fútbol de los Emiratos Árabes, en mayo de 2018 dejaba su cargo y se un mes más tarde era presentado como DT y presidente del Dínamo Brest de Bielorrusia. Fue en ese momento que Maradona llamó a Campestrini para que rescinda contrato con Dorados de Culiacán para que sea su arquero en el fútbol bielorruso. Pero mientras Campestrini armaba las valijas y viajaba a su nuevo destino, Diego arreglaba su llegada a justamente Dorados de Culiacán. Para peor, el arquero una vez que llegó al Dinamo Brest le daban la noticia que finalemnte no iba a ser contratado por el nuevo DT tras la salida de Maradona. Esto le provocó a Campestrini tener que volver a la Argentina y entrenar durante seis meses solo porque había quedado libre y el mercado de pases estaba cerrado. La vuelta al fútbol ocurrió en 2019 cuando atajó en Everton de Chile, donde pese a las buenas actuaciones a fin de año no le renovaron el contrato. Pero rápidamente aceptó una oferta del Club Celaya de la segunda división de México donde juega actualmente.

Este lunes en entrevista con TNT Sports, Campestrini habló sobre el tema. "Cuando faltaba un día para el cierre del mercado me dijo 'buscate club porque yo me voy a dirigir a Dorados' y después no pude hablar más con él porque me bloqueó en el celular. Entonces sí me dolió, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y no me hubiese bancado ir a México y ser segundo", dijo el ex Arsenal. Además relató que tras ese frustrado pase Maradona lo bloqueó en Whatsapp, es por eso que tuvo que apelar a otra forma de hacerle llegar su bronca al campeón del mundo en México 86, "le pedí a los utileros de Dorados que le haga escuchar el mensaje, no me iba a quedar callado ni a decirle nada bonito porque realmente no lo sentía así y me respondió algo ilógico del fútbol, me sorprendió y dije ya está, ya pasó".

Sin embargo Campestrini reconoció, "le pediría una foto, te soy sincero. No guardo rencor con nadie. Y si me dice '¿Querés atajar?', lo haré". El campeón del Torneo de Primera División, Copa Argentina y Supercopa Argentina 2012, tuvo una fuerte relación con Maradona en 2010, cuando Diego era DT de la Selección Argentina. Fue Maradona quien lo hizo debutar y jugar tres partidos con la Selección, (Panamá, Costa Rica y Jamaica). Es más estuvo hasta último momento peleando un lugar como tercer arquero junto a los mendocinos Ibañez y Pozo, este último se quedaría con ese puesto para viajar a Sudáfrica al mundial.