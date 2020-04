Un exarquero contó que Franco Armani estuvo cerca de Racing

Gastón Pezzuti, exarquero surgido de las inferiores de Racing y que pasó por Atlético Nacional de Medellín, reveló que recomendó a Franco Armani para La Academia cuando comenzó a destacarse en el conjunto colombiano, pero finalmente no llevó a cabo.

"Cuando Armani empezó a explotar en Atlético Nacional, justo desde Racing me pidieron referencias por otro jugador, y yo recuerdo que recomendé a Franco, para que lo vengan a buscar. Al final no se terminó dando", expresó en una entrevista con Esperanza Racinguista.

Pezzuti integró el plantel de La Academia que se consagró campeón del Torneo Apertura 2001, que cortó con una racha de 35 años sin campeonatos locales. "Antes del campeonato, Mostaza (Merlo) me dijo que me quería en el plantel y que iba a traer un arquero para competir, pero que iba a arrancar atajando yo. Siempre traté de aprovechar los momentos que me tocaban y aprender del arquero que supuestamente estaba mejor. Además, era complicado darle la chance a un pibe de inferiores en el arco", contó.

Hoy ya retirado, aseguró que "me interesa mucho más la parte administrativa que el ser director técnico. Me gustaría hacer algo como lo que está haciendo Riquelme en Boca", concluyó.