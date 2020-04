"Gracias a Dios no llegué a estar ni un día con Maradona"

El arquero argentino Cristian Campestrini, le concedió una entrevista a TNT Sports. En esta comunicación, el portero dejó bastante en claro la mala relación que tiene con Diego Armando Maradona. Esta tensión comenzó cuando el actual técnico de Gimnasia lo convenció de ir a atajar a Bielorrusia.

Campestrini comenta que Maradona lo convenció de sumarse al Dynamo Brest de Bielorrusia, cuando el astro del fútbol mundial era director técnico y dirigente en ese club. En ese momento el arquero se encontraba en Dorados de México y para irse a Bielorrusia, rechazó una oferta del club que tenía intenciones de renovar su contrato por 18 meses.

Posteriormente, no sólo que nunca le llegó una oferta formal para sumarse al Dynamo Brest, sino que un día antes de que terminara el mercado de pases, Maradona le avisó a Campestrini que él sería el nuevo técnico de Dorados y que se buscara club."Me llamó ofreciendo el desafío que era muy lindo para mi carrera, pero faltando un día para el cierre del libro de pases me avisó que se iba a dirigir a Dorados y que yo me buscara club. Cerró el libro y me tuve que quedar entrenando solo de la mejor manera", comentó el arquero.

Finalmente, el actual futbolista del Celaya de México agregó lo siguiente: "Gracias a Dios no llegue a estar ni un día en Dorados con Maradona. Para mí el fútbol tiene otros valores, otros códigos. El mayor de los respetos con él, pero siempre se lo idolatra demasiado, entonces yo soy una persona que lucha por otras cosas, por otros valores y no me gusta tanto el franeleo. Es una figura muy pública pero seguramente hubiese sido una relación técnico-jugador".