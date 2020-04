La AFA salió a repartir plata a los clubes, mirá cuanto le tocará a San Martín

El fútbol en casi todo el mundo está parado desde hace más de un mes, esta situación a puesto en rojo los números de todos los clubes sin importar si son poderosos o no. Ante esta situación muchos clubes del planeta comenzaron a reducir el sueldo en sus planteles para poder pagar los sueldos a los empleados y poder estirar lo que más se pueda los presupuestos. Ante esta situación la FIFA tomó una decisión que fue pedirle a todas las federaciones que destinen los fondos que entrega el ente que regula el fútbol a nivel mundial, para el desarrollo de otras actividades ligadas al fútbol, a los clubes. En AFA ese dinero que llega desde la FIFA es de 74 millones de pesos, que se repartirá entre todas las categorías profesionales y semiprofesionales.

Según publicó la página DobleAmarilla.com.ar la distribución del dinero será de la siguiente manera. Los 24 equipos que compenen actualmente la Superliga recibirán un monto de $1 millón, totalizando lógicamente 24 millones. Para los equipos de la Primera Nacional el monto será el mismo que para los equipos de Primera División, es decir que San Martín, único equipo sanjuanino en esa categoría, recibirá $1 millón. Con la entrega a los equipos de la Superliga y Primera Nacional AFA destinará $54 millones para los equipos de las dos principales categorías del fútbol nacional. Los $30 millones restantes se distribuirán entre los equipos de la B Metropolitana, Federal A, Primera C y Primera D, mientras que el los equipos del Torneo Federal Amateur no recibirá un solo peso en esta oportunidad.

Si bien no se aclara cuando comenzará a llegar ese monto a los clubes, ni si esta suma es por única vez, lo que es importante que es un dinero extra que ingresará para poder cumplir con parte de sueldos a los jugadores y otros gastos que cada club definirá. Esta semana también se supo, que la TV pagó los derechos de abril y sostuvo que mantendrá el pago al menos hasta junio. Con estas sumas de dinero varios clubes podrán regularizar salarios, aunque equipos grandes como River o Boca los ingresos por la televisación de sus partidos en la Superliga solo representan entre el 6 al 13% de sus presupuestos.

Pero esta no será la única ayuda que llegará a los clubes. La FIFA todavía falta que resuelva cuando dinero enviará a cada federación para que distribuya en los clubes. Esa suma, también extraordinaria, saldrá de los ahorros de la institución que preside Giani Infantino tiene y el encargado de diagramar esa entrega será entre otros el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, como presidente de la Fundación FIFA, cargo que ocupa desde enero de este año. Estas ayudas se suma a las que ya anunció el Gobierno Nacional, que no solo tienen destino para el fútbol, sino para todos los clubes deportivos del país