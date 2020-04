Los profes de educación física salieron a ayudar a los abuelos en cuarentena

Desde la semana pasada un grupo de 100 profesores de educación física comenzaron a asistir a los abuelos sanjuaninos durante esta cuarentena. El viernes se repartieron 1004 bolsones de mercadería y artículos de limpieza para aquellos que formar parte de los Clubes del Adulto Mayor. Pero la tarea no termina ahí porque también se tiene en cuenta la contención de los adultos mayores desde otras áreas ya que son uno de los grupos de riesgo de la pandemia del coronavirus. Esta decisión fue para ayudar a que el encierro producto de la cuarentena sea lo menos nociva, teniendo en cuenta que muchos de ellos viven solos.

Con un profesor cada diez adultos mayores esta semana se comenzó con un trabajo profesional que consiste en una atención personalizada. Videollamadas, actividades físicas, planificación de juegos, mateadas virtuales, el objetivo principal es pasar esta cuarentena lo más leve posible. Pero esto no termina ahí porque cada profe también está encargado de controlar, en qué estado se encuentran los abuelos, carnet de vacunas actualizados, si viven solos o acompañados, si cobran jubilaciones, todo lo necesario para poder asistirlo de la mejor manera.

En estos primeros días se relevaron a 271 abuelos de los cuales el grupo mayor reprsenta el 27,3% y son mayores de 70 años, seguidos por el grupo de 65 a 70 años que representa el 26.6%. El resto de los grupos de personas que asisten son adultos mayores de 60 a 64 años que representan el 22,9% de las personas encuestadas. El cuadro lo completan hasta adultos de 80 años. Por otra parte de los abuelos consultados el 54,6% dijo estar "extremadamente contento" por la ayuda y el 100%, dijo está "conformes con la atención de los voluntarios".

Rawson, Capital e Iglesia fue donde más voluntarios hay por abuelos según un relevamiento de la Secretaría de Deportes. Pero este programa no termina acá, es que todavía falta poner en marcha una tercera etapa. La misma consistirá en con los trámites que necesiten hacer los abuelos, cada uno tiene su caso particular, no todos tienen inconvenientes, esto se basara en poder brindarle compañía a distintos lugares para realizar trámites, como ir a banco, hacer compras desde casa, también la primera acción que fue la entrega de módulos continuara durante esta cuarentena para seguir brindando ayuda quienes más lo requiera. Pero los profes no están solos porque se sumaron al programa "Líderes Barreales" quienes también acompañaron con la entrega de módulos alimentarios en 15 departamentos.