Salarios y seguridad sanitaria las condiciones para volver a jugar

Este miércoles y computadora de por medio se reunieron los 24 capitanes de todos los clubes que forman parte de la Superliga y el secretario general de Futbolistas Agermiados, Sergio Marcchi. En la extensa reunión que duró casi tres horas cada capitán expuso la situación de sus compañeros de equipo y la postura de los dirigentes. Una vez que cada uno de los jugadores expuso el que terminó dando unas palabras fue Marcchi quien solamente se puso a disposición de lo que ellos entendieran que es lo mejor de cara al futuro. Si bien en la reunión hubieron algunos puntos en común que servirán de base para unificar criterios, otros quedaron en volver a ser tocados en una reunión que mantendrán todos los protaginistas en unos días más.

Noticias Relacionadas Reunión clave entre los capitanes de los equipos de la Superliga

Entre los puntos en que coincidieron los capitanes fue que no volverán a entrenarse hasta que no haya un protocolo de seguridad efectivo. En la reunión no se habló de fechas para volver a jugar, pero no tienen apuro, sobretodo hasta no tener certezas de como serán las medidas que imponga el Gobierno Nacional para poder asegurar entrenamientos, traslados y partidos con baja probabilidad de contagio. El segundo punto en común es que los salarios y contratos estén al día. En este punto no se habló de lo que era el tema principal que fue rebaja de sueldos. En un principio la reunión era para acordar un tope unánime, pero finalmente no se toco. Los jugadores para ceder evidentemente primero pedirán que se cumpla con lo acordado previo a esta pandemia.

Noticias Relacionadas Pese a las palabras de Tevez, Boca no reducirá los sueldos de su plantel

Según algunos trascendidos el tema de la rebaja del 20% de salarios que Marcchi ya había acordado con Tapia, no se tocó porque todavía hay varios jugadores que se oponen a esa reducción. Si bien en lo pactado entre los poderosos de Futbolistas Agremiados y AFA es solo para los salarios más alto de cada plantel, los players todavía no están convencidos con el acuerdo sobretodo por la diferencia que hay entre presupuestos en los planteles. Es por eso que hasta que no se avance un poco más en las charlas ese tema quedará pendiente.

Por último se tocaron los casos de los jugadores de San Lorenzo y Huracán que son dos planteles que todavía tienen atrasados sus salarios desde hace unos meses. Los pasos a seguir ahora son que estos capitanes conversen con sus compañeros y también bajen el mensaje a los equipos del ascenso para escuchar sus posturas. Una vez que reciban las respuestas se organizará una nueva reunión. Todo indica que esto va para largo y que se estirará lo más que se pueda la vuelta del fútbol.