Se pinchó la pelota: El Gobierno ve lejana la vuelta del fútbol

Aunque no está confirmada oficialmente, la extensión de la cuarentena es prácticamente un hecho y de ese modo los equipos del fútbol argentino no podrán retomar los entrenamientos presenciales. ¿Cuándo volvería la actividad? Habrá que esperar.

En una entrevista que brindó en A Dos Voces, en Todo Noticias, Ginés González García, ministro de Salud, fue tajante ante la consulta: “Estamos conversando (sobre la posibilidad de al menos un protocolo de vuelta a los entrenamientos) pero no puedo decir que estemos cerca de eso ni mucho menos”.

Mañana habrá una reunión con Matías Lammens, ministro de Turismo y Deporte. “Hay planes de algunos clubes de entrenar en grupos pero no todos. No estamos cerca de que vuelva el fútbol, pero también es cierto que para un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo. Con Lammens vamos a conversar de eso. Debo decir que no es una prioridad (el regreso del fútbol)”.

"Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo estricto, que puedan volver los entrenamientos y partidos. Para hablar de público falta mucho", expresó el ex presidente de San Lorenzo hace unas horas.