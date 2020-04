“Si me cruzara a Michael Jordan lo golpearía”

El ex basquetbolista de la NBA, Reggie Miller, dejó unas declaraciones bastante polémicas en una entrevista con el conocido comentarista deportivo Dan Patrick. El ex escolta de los Indiana Pacers dejó en claro que no tiene una buena relación con Michael Jordan y que lo golpearía si se lo encontrara.

Miller que aparece en la serie "The Last Dance", un documental que relata la última temporada de Michael Jordan jugando en los Chicago Bulls, a lo largo de diez episodios, contó que él realmente no quería formar parte de esta producción, pero que finalmente accedió.

“Tenía a todos de la oficina de la liga y a todos en Turner diciéndome que necesitaba ser parte de esto”. “Yo dije 'no, váyanse. No necesito ser parte de eso. Y luego pensé, 'tal vez pueda ser una parte curativa en todo esto... hablar”, comentó Reggie.

Posteriormente en esta entrevista, Dan Patrick le preguntó a Reggie Miller, qué haría si se encontrara a Michael Jordan hoy en día, a lo que el entrevistado contestó: "A lo mejor lo golpearía". Esta respuesta sorprendió a varios, incluso al mismo Patrick que le preguntó si estaba hablando en serio. "Hay muchas cosas pendientes entre nosotros", concluyó.