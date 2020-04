El día que Boca y River se pusieron de acuerdo: El no rotundo al torneo de 30 equipos

Boca y River son los dos clubes más importantes del fútbol del país, y su rivalidad es conocida por todos. Los argentinos están acostumbrados a verlos enfrentados y, no solo en el verde césped. Sin embargo, en una entrevista radial, el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, aseguró que está en contra del torneo de 30 equipos y que su par de River, Rodolfo D'Onofrio, coincide con él.

"Hablé con el presidente D'Onofrio y opina exactamente lo mismo. Los 30 equipos no resuelven nada. Y después, si hablamos de la economía, no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30. El fútbol tiene que ser solidario, no hay que jugar todo el día con Boca-River. No estoy de acuerdo con los 30 equipos, para mí no sirve un campeonato así", disparó Ameal en diálogo con AM 910.

El mandamás del Xeneize aseguró que dialogó con D'Onofrio porque tienen "temas en común", pero negó haber charlado con otros dirigentes.

De todas maneras, Ameal insinuó que no son los únicos dos equipos que están en contra de la nueva organización del certamen de Primera: "Hay voces muy fuertes que no quieren los descensos, pero otras silenciosas que quieren 20 equipos. Ahí van a intentar convencerse", cerró