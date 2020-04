Chiqui Tapia aseguró que se dará por terminada la temporada

Esta semana que está comenzando se sabía que iba a ser clave en todo el fútbol argentino. El martes se reunían vía telefonferencia los 24 presidentes de los equipos que conformar la ya anunciada dada de baja Superliga. En la reunión se iba a definir el futuro del torneo que se está jugando, Copa Superliga, según los tiempos estipulados para volver a jugar a las canchas, dependiendo de como evolucione la pandemia del coronavirus en el país. Pero finalmente el presidente de AFA no aguantó hasta el martes y este lunes en un programa de TNT Sports reveló algunas incógnitas.

Noticias Relacionadas Salarios y seguridad sanitaria las condiciones para volver a jugar

La primera fue que se da por terminada la temporada 2020. Es decir que para clasificación a las copas internacionales se tomará desde la primera fecha de la Superliga que ganó Boca hasta la primera fecha de la Copa Superliga, que fue la única que se pudo jugar antes que el país entrara en cuarentena. Pero dar por terminada la temporada no quiere decir que no vaya a ver más fútbol en lo que resta del año. Tapia aclaró que cuando se puede volver a jugar se definirán la Copa Superliga y Copa Argentina, "como se puedan". Estas dos competiciones deben terminar porque las dos dan un boleto a la Copa Libertadores 2021. Pero no todos los equipos la juegan a estas competiciones por eso, si ben son torneos oficiales no contarán como parte de la temporada en curso.

Noticias Relacionadas La AFA salió a repartir plata a los clubes, mirá cuanto le tocará a San Martín

La segunda afirmación que hizo Chiqui, es que no habrá descensos en ninguna categoría del fútbol argentino. Si bien era una de las informaciones que circulan hace tiempo, falta que se oficialice y eso está más que encaminado para este martes. Además el ex presidente de Barracas, sostuvo que ho habrá descensos para la Liga Profesional, (será la que va a reemplazar a la Superliga), durante los dos años que viene. Esto hace presagiar, que aunque muchos dirigentes están en desacuerdo, todo está armado para llevar otra vez al fútbol argentino al torneo de 30 equipos. Pero con respecto a los ascensos en distintas categorías, el yerno de Moyano dijo que, "se definirán en las canchas".

Si bien esto falta que este martes se someta a votación para estar todo acordado entre los clubes para levantar la mano sin ningún tipo de objeción. Por otra parte lo que si es toda una verdadera incógnita es cuando se volvería a jugar. En principio todo indicaría que habría que esperar hasta septiembre, ya que en agosto los equipos podrían volver a entrenar. Pero esto también está atado a lo que digan las autoridades de salud. Lo que si es seguro que en 2021 recién volvería la gente a las canchas. Por otra parte Tapia sostuvo que las eliminatorias todavía no idea si se podrán poner en marcha este año.