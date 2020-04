“No podés comparar a Gallardo con un tipo que salió campeón del mundo con Vélez"

El preparador físico que tuvo Carlos Bianchi en sus distintos equipos, Julio Santella, le concedió una entrevista a Radio Cooperativa. En esta comunicación el hombre tocó varios temas relacionados con el "Virrey", pero una de las declaraciones que más repercutió en las redes fue una acerca de la incesante comparación que hacen algunas personas entre Gallardo y Bianchi.

Santella mencionó que no se puede comparar a Marcelo "muñeco" Gallardo, con una director técnico que logró sacar campeón del mundo con Vélez Sarsfield, haciendo referencia a la Intercontinental del año 1994, que el "fortín" le ganó por 2 a 0a, nada más ni nada menos, que al AC Milan.

"Hay que reconocer que eso era casi una utopía”, comentó Santella, que posteriormente agregó: “Vamos a hablar en serio. Ganarle con ese equipo la Copa Intercontinental al mejor Milan no es una cosa menor. Es una realidad. No se puede negar”, declaró el ex preparador físico.

Finalmente, Julio volvió a recalcar la magnitud de lo conseguido por Bianchi en el club de Liniers: “Lo hizo cuando Vélez no era lo que es hoy. Había salido campeón una sola vez, en el año ´68. Eso aquilata la performance de Carlos. Quizá la gente se olvida de eso. Y después vino todo lo que consiguió en Boca”.