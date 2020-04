San Martín, Desamparados y Peñarol, ¿no juegan más hasta 2021?

La pandemia del coronavirus cambió todos los planes en el mundo. Y obviamente los del fútbol argentino también. Es que ya es un hecho, aunque falta la confirmación oficial, que este 2020 terminará sin descensos en todas la categorías, pero si con ascenso, así lo dijo Chiqui Tapia. La incógnita que surge es que pasará con los equipos que están en categorías de ascenso, pero no pelean por ascender. Si bien será un trabajo arduo el que se venga para determinar la forma más justa de definir los ascensos, por el momento la ideas que se barajan no tiene como protagonistas a los equipos sanjuaninos. Pero no todo es malo porque en la Copa Argentina la realidad es distinta.

Comenzamos por el caso de San Martín quien está en la categoría más alta. El Verdinegro se aseguraría quedarse un año más en la categoría, pero pensando en volver al fútbol grande no tendría chances. Si bien todavía queda saber como se disputarán los dos ascensos, en un borrador de AFA se habla que clasificarían a un play off solo los ocho primeros de cada zona. Los de Concepción justamente están novenos con un punto menos que Agropecuario que sería el último en conseguir boleto para ir en busca de la Liga Profesional. Pero a no desesperarse porque todavía falta que se confirme ese proyecto o se busque otro. Sin embargo San Martín si competiría por Copa Argentina, ya que esa competición si está en los planes de AFA que se dispute este año. El debut Verdinegro en dicha copa será ante San Martín de Tucumán.

El caso de Sportivo Desamparados y Peñarol es similar en el Federal A. Ambos están lejos de estar entre los que irían por algún ascenso a la Primera Nacional. Según trascendió los ascensos se definirían entre los ocho de cada grupo y tanto el Puyutano como el Bohemio deambulan por el fondo de la tabla. Pero la buena noticia para ambas instituciones es que los dos mantienen la categoría para el año que viene. Sin embargo para el Bohemio el festejo es doble, porque también seguirá jugando por Copa Argentina. Los de chimbas eliminaron a Desamparados y se metieron en el cuadro importante donde enfrentará a Newell's.

Si todo se mantiene como se prevé será un semestre más que complicado, porque para los tres equipos habrá pocos partidos, es más para Desamparados quizás ninguno. Esto sumado a que seguramente serán sin público lo cual hará muy complejo poder contar con ingresos en las arcas de cada club. Por lo pronto habrá que esperar hasta que la AFA confirme como se seguirá con el ascenso.