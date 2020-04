Lo destrozaron: "Villa es una rata de rincón"

Fernando Burlando es el abogado de Daniela Cortes, pareja del jugador de Boca Sebatian Villa, a quien denunció por violencia de género. Burlando, como era de esperar, hizo sus primeras declaraciones en los medios sobre el caso y las medidas que pedirán contra el jugador. Lo primero que dijo el abogado fue, "ya estamos tan acostumbrados que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos. No tengan dudas de que vamos a pedir la detención". Sus declaraciones fueron realizadas la señal porteña de aire América.

La causa la está investigando la fiscal de violencia intrafamiliar, Veronica Perez, quien ya pidió una restricción de acercamiento por parte de Villa a donde vive o esté su pareja, pero además amplió la restricción para las redes sociales y el entorno de la mujer. Burlando además agregó que se pedirá que se lo detenga mientras que se investigue el caso, algo que en principio no ha sucedido. En otra parte de la entrevista Burlando aseguró que Villa contactó a un sicario para amenazar a la hija de Cortes y además agregó, "Cuando ella toma la decisión de denunciar, aparecen las denuncias por extorsión, por robo, por cualquier cosa. Es lamentable, me genera repugnancia". Además dijo: "Qué loco todo. Esta es la problemática de las víctimas de violencia de género. No hacen denuncias cuando ellas son atacadas sino cuando sienten que pueden tocar a alguien cercano".

Con respecto a Boca sostuvo que no ha tenido contacto con el club, pero que no tendrían tampoco porque hacerlo porque la institución no tiene nada que ver, ya que es un delito cometido en su intimidad. Con respecto a Villa, Burlando no se guardó nada, lo primero que dijo fue, "los hechos de violencia de género son miserables, que para mí no merecen perdón". A lo que agregó, "acá se tuvo una actitud miserable. No sólo por no reconocer algo tan a la vista, como lo registran las imágenes, sino también porque luego denuncia a una pobre mujer que ha sufrido durante años las violencia. Esto es de rata, de rata de rincón".

Villa actualmente espera las decisiones que tome la justicia en la casa del jugador de River, Juanfer Quintero. El volante Xeneize después que se diera a conocer la denuncia penal hizo un descargo en redes sociales y hasta envió un mensaje a sus compañeros de equipos negando la acusación. Por el momento, más allá que las fronteras del país están cerradas, la justicia también prohibió a Villa poder salir de la Argentina durante la investigación.