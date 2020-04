Un DT argentino tendrá una estatua en Inglaterra

Marcelo Bielsa a través de la pantalla de la TV no da a un hombre querible, pero todo lo contrario pasa con aquellos hinchas que lo tienen como DT de su equipo. El Loco de pocas palabras, genera una revolución dentro de ellos cuando comienza a meter mano en el equipo y eso lo va convirtiendo de apoco en un ser especial. Tan es así que Bielsa se dará el lujo de tener su propia estatua en Inglaterra, donde actualmente dirige al Leeds United en la segunda división de aquel país. Si bien el año pasado se quedó a las puertas del ascenso, la gente reconoció en el rosarino su trabajo y pidió que se quedara un año más, Bielsa accedió y la gente se lo agradece de esta manera.

Tony Clark, si bien tiene nombre de personaje de superhéroe, es apenas un hincha del Leeds de 46 años, director de una compañía que se dedica a la construcción de muebles para el hogar o la oficina. Fue justamente este trabajador quien mandó a pedir que se haga una estatua de Marcelo Bielsa toda de bronce a una ciudad en Indonesia, en el sudeste asiático. La figura del Loco que Clark eligió para la escultura es la que se ha convertido una tradición en los últimos años cuando dirigía a Olimpyque en Francia o actualmente al Leeds, que es sentado en una conservadora. Se estima que en unas tres semanas llegará la estatua que pesa 75 kilogramos y él la donará para que el club sea el encargado de colocarla en algún sector del predio donde está el estadio Elland Road, donde hace de local el equipo blanco.

Noticias Relacionadas El gesto de Marcelo Bielsa que conmueve a Inglaterra



"Durante todo el proyecto he estado involucrado en cambiarlo, ajustarlo y darles tamaños", dijo Clark al ser consultado. Y además agregó, "Mi asiento está unas cinco o seis filas detrás del banco de suplentes y durante los partidos en nuestra cancha en las últimas dos temporadas lo he estado analizando bastante, calculando los tamaños y las dimensiones. Originalmente estaba bastante bien, pero lo habían hecho demasiado delgado, lo que realmente le hubiera encantado, seguro". Pero no solo su corazón esta con Bielsa sino también con el equipo al cual sigue desde hace tres años y nunca se pierde un partido de local, "es un lugar que me ha dado esperanza, deseo, empuje, pasión y se convirtió en un santuario para mí en los últimos 13 años, desde que empecé a seguir el fútbol y el club de mi ciudad natal, y ahora más que nunca, con la visión de Marcelo".



Por último sostuvo, "De este modo cualquiera puede admirar esta obra y entender la historia detrás de ella, y que hay esperanza (o ilusión) después del desastre". Para Bielsa será la primera vez que un club o en realidad un hincha hace semejante homenaje para él, si bien en Velez, Chile o el País Vasco dejó una gran huella, nadie hizo algo así. Además será el primer DT o futbolista en tener un estatua en tierra británicas, con lo que eso significa más allá del deporte.