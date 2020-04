Un jugador de River le dio asilo a Villa en su casa

Este martes Daniela Cortés hizo un denuncia penal contra el volante de Boca, Sebastian Villa, por violencia de género. Más tarde Cortés mostró en sus redes sociales fotos y videos de la presunta agresión que sufrió por parte del jugador. De inmediato la justicia dictó como primera medida una orden de restricción de acercamiento del colombiano a su pareja, por lo que tuvo que dejar el departamento en el que vivían juntos. Es por eso que Villa se tuvo que mudar a otro lugar y ante el cierre por cuarentena de todos los hoteles en Buenos Aires un compatriota suyo será quien le de un lugar en su vivienda.

Ese jugador es Juan Fernando Quintero, volante de River, quien además tiene el mismo representante que Villa y fue este el que también intercedió para que Juanfer abra las puertas de su casa. Quintero vive en un country en Ezeiza junto a su hermano Mateo Gonzalo Paniagua, quien antes de la cuarentena llegó para comenzar a hacer inferiores en San Lorenzo. En el mismo barrio privado viven dos compañeros de Villa, uno es el colombiano Frank Fabra y el otro es la reciente incorporación del Xeneize, el peruano Zambrano. Muchos jugadores de River y Boca en este último tiempo han buscado sus viviendas en Ezeiza, sur de la provincia de Buenos Aires, por la cercanía que hay con los centros de entrenamientos que tienen los dos equipos más poderosos del país.

Mientras tanto Villa tras la denuncia de Cortés publicó un video donde niega lo sucedido y hasta sostiene, "no sé con qué intención se publica esto". Por su parte la agredida que es defendida por el mediático Fernando Burlando, sostuvo que esta situación la padece desde hace dos años, pero que siempre lo perdonó confiando en que iba a cambiar. Villa además de hacer un descargo en sus redes sociales, envió un mensaje a sus compañeros de Boca negando la situación y con una polémica frase que decía, "en este tiempo no la he tocado". Desde Boca también salieron a hablar del tema y sostuvieron que aportarán todo lo que sea necesario para ayudar a la justicia y repudiaron todo tipo de violencia contra la mujer.

Ahora Villa más allá de sus explicaciones y descargos lo que deberá hacer es dar las explicaciones ante la justicia. Si bien por el momento no es necesario que esté detenido, una mínima falta a la ley lo llevaría a pasar parte de este proceso en esa condición. En enero de 2018 en había sucedido una situación algo similar cuando en esa oportunidad Edwin Cardona y Wilmar Barrios, fueron denunciados por presunto abuso sexual, lesiones leves y amenzas a dos mujeres que invitaron a su departamento. Un año más tarde, en febrero de 2019, la justicia argentina sobreseyó a los colombianos que ya no viven en Argentina, sino que el volante creativo está en México y el defensor en Rusia.