Valderrama: "Me gusta más el juego de Gallardo que el de Bianchi"

El reconocido ex futbolista Carlos Valderrama, le concedió una entrevista a Radio Mitre. En esta comunicación "el pibe" dio su opinión acerca del estilo de juego de los equipos de Marcelo Gallardo y de Carlos Bianchi. Esta comparación cada vez se hace más habitual en el mundo del fútbol.

Previamente, el colombiano reconoció que le hubiera gustado tenes alguna experiencia en el fútbol argentino, comentó que le hubiese gustado jugar en Boca, pero que su juego hubiese encajado también en River Plate. Además mencionó que el futbol colombiano esta identificado tanto con la entidad xeneize, como con la entidad millonaria.

Acerca de esta posibilidad de jugar en Argentina, Valderrama contó: "En el año ‘96 tuve la oportunidad de ir a Newell’s pero no hubo ningún arreglo y después pude haber ido a Independiente cuando dirigía el profesor Menotti, pero ahí yo ya había arreglado con la MLS y no me podía echar para atrás”, además agregó: “En Newell’s me dejó plantado el presidente López en la presentación. Yo ya tenía todo arreglado, yo ya había ido para Argentina. Fui hasta allá hice la presentación, me puse la camiseta”.

Finalmente, el histórico ex futbolista opinó acerca de una de las comparaciones que más se realizan en este último tiempo, no sólo en la República Argentina, si no también en otros países de Sudamérica: la comparación entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo. El "pibe" comentó: “Me gusta más el estilo de juego de Gallardo que el de Bianchi, es más vistoso”.