Zafó del coronavirus, pero no de la justicia

El 7 de abril se confirmaba la noticia que Daniel Elkin, médico de Sportivo Belgrano de San Franciso, Córdoba, había contraido coronavirus. El médico en un principio estado asintomático es por eso que recién se supo cuando se le realizó la prueba. Tras recuperarse de la infección ahora deberá enfrentar a la justicia que lo investiga por aparentemente haber roto la cuarentena obligatoria. El médico desde un primer momento aseguró que respetó el decreto presidencial pero según la justicia habrían pruebas necesarias que demostrarían lo contrario.

Todo comenzo cuando Elkin llegó el 16 de marzo proveniente de Chile donde estuvo realizando un curso, aparentemente ahí fue donde habría contraído el virus. Si bien en ese momento no corría todavía la cuarentena obligatoria que se impuso el 20 de ese mes, según el fiscal de San Francisco, Oscar Gieco, "Elkin atendió pacientes el 26 y 27 de marzo". El fiscal sostuvo que, "a través de denuncias y testimonios se pudo constatar que el médico atendió en las localilades de Freyre y Morteros". Ante esta situación quedó imputado por incumplir el artículo 205 que prevé una condena de seis meses a dos años de prisión.

Cuando se supo que Elkin tenía coronavirus, fue el propio médico quien a través de los medios locales explicó que, "la cuarentena se respetó, no tuve ningún síntoma, salí de la cuarentena porque me autorizaron desde Epidemiología y cuando me pidieron que me hisopara porque había dado un caso positivo de una persona que había viajado al Congreso me hisopé y dio positivo. Al darme positivo, todo para atrás". Días más tarde en entrevista con la página InteriorFutbolero.com.ar sostuvo que, “el que me conoce sabe que cumplo las órdenes a raja tabla, pero hay gente en mi ciudad que habla cosas que no son reales y eso te genera una sensación de angustia tremenda”.

Si bien todavía Elkin no se ha expresado sobre la decisión de la justicia, será clave determinar la fecha en la que se le realizó la prueba para saber si tenía coronavirus y cuando le entregaron los resultados. Pasa que al ser un paciente asintomático, Elkin no sintió síntomas que lo alertaran para tomar otras medidas. Lo que si queda claro que más allá de esa situación, las fechas no coinciden con lo que estipula el decreto de realizar 14 días de cuarentena si una persona volvía del exterior. Habrá que esperar unos días más para saber que resuelve la justicia cordobesa.